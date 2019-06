Malin Björk straffas för att hon varit ärlig

”Om man jobbar där man bor har man inte rätt till traktamente.” Så inleder Reidar Carlsson sin kommentar till vår replik på hans ledare.

Alla ledamöter i EU-parlamentet arbetar både i Bryssel och i sitt eget land. Den som inte gör så, fullgör inte sitt uppdrag.

Den ledamot som bor i Sverige har extraordinära kostnader i form av hotellräkningar och restaurangnotor under sin vistelse i Bryssel. På samma sätt har den ledamot som bor i Bryssel extraordinära kostnader under sin vistelse i hemlandet. Båda har rätt att få ersättning för dessa kostnader. Den som påstår något annat har inte satt sig in i situationen.

Malin Björk hade kollat – inte bara en utan flera gånger – att hon hade rätt att använda sitt traktamente till de omkostnader, som hon hade vid tjänsteresor i Sverige. De svar hon fick var entydiga – pengarna var avsedda även för sådana utgifter.

Reidar Carlsson påstår att Vänsterpartiet har vunnit på att Malin Björk tagit ut det traktamente, som hon enligt reglerna har rätt till. Detta påstående är felaktigt. Det framgår av vår replik att de pengar, som Malin Björk lämnat till partiet, inte är en del av hennes traktamente utan en del av hennes egen lön. ”Medborgarna skall veta att deras pengar används på rätt sätt” skriver Reidar Carlsson i sin ledare, men Malin Björks lön tillhör inte skattebetalarna, liksom Reidar Carlssons lön inte gör det.

Det är riktigt, som Reidar Carlsson skriver, att Malin Björk inte tar ut hela det traktamente, som hon har rätt till. Hon tar inte ut mer än vad hon tror sig behöva och om det blir något över, så betalar hon tillbaka detta till EU. Detta trots att hon enligt reglerna har rätt att göra som alla andra – stoppa pengarna i sin egen ficka.

EU-parlamentarikerna har en månadslön på 92 000 kronor. De får ett kontorsbidrag på 45 000 kronor som också betalas ut varje månad. Därutöver får de 3 000 kronor per dag i traktamente bara de infinner sig på sitt arbete. Detta är orimligt! Det är det här som är problemet.

Malin Björk är den enda svenska EU-parlamentariker som öppet redovisat, vad hon tar ut och hur hon använder pengarna. De pengar som inte går åt, betalar hon tillbaka. Utan denna öppenhet hade det illvilliga drev mot henne, som startade omkring tio dagar före EU-valet, inte varit möjligt. Malin Björk har valt att vara uppriktig och ärlig. För detta straffas hon.

Det är en skam!

Stefan Grath (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)

Anna Söderblom (V)

Roger Reinhold (V)

Viktoria Rinkous (V)

Anette Holgersson (V)

Ghazaleh Karami (V)

styrelsen för Vänsterpartiet Norrtälje

NT kommenterar:

Det är bra att Malin Björk har varit ärlig och uppriktig. Men det är inte därför hon ”straffas”, utan för att hon använder EU-traktamentet för att betala resor och uppehälle i Sverige. Det är inte det som EU-traktamentet är avsett för, utan sådana utlägg kan Malin Björk få ersättning för mot uppvisande av kvitto. Och jag vidhåller: man kan inte få traktamente om man befinner sig på sin bostadsort. Malin Björk borde därför inte ha rätt till något EU-traktamente.

Jag kan förstå att EU-tjänstemännen tycker att det är enkelt och arbetsbesparande att kvitta traktamente mot reseutlägg, och att de därför gett Malin Björk grönt ljus för att göra på detta sätt. Men hon borde ha insett att svenska väljare inte är lika överseende, på samma sätt som Vänsterpartiet inte brukar vara överseende med svenska riksdagsledamöter som tar ut ersättning för dubbelt boende, trots att de formellt sett inte brutit mot några regler.

Reidar Carlsson