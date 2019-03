Låt oss rädda vår jord innan det är försent

Aldrig har människan förstört vår jord så mycket som vår generation gör just nu. Vi har instabila vardagsvanor som inte kommer att hålla i framtiden.

Vi behöver en stabil regering med modiga politiker som vågar stå upp och inse vad vi gör med vår jord och vart den är på väg. Produkter som förstör vår planet är extremt billiga och de produkter som är bra för vår jord är extremt dyra. Vi svenskar måste ändra våra vanor och priser för att kunna bli mer miljösmarta.

Anmäl text- och faktafel

Enligt WWF:s senaste Living planet report lever vi svenskar som om vi hade 4,2 jordklot. Svenskars livsstil är alltså varken långsiktig eller hållbar, vi måste ändra våra klimatutsläpp och användning av produkter. Det gäller även för de flesta EU-länder och USA.

Genomsnittligt ger svenskars livsstil upphov till cirka elva ton växthusgaser varje år. Drygt två ton är offentliga utsläpp från till exempel skola och sjukvård. Det är svårt att påverka utsläppen helt själv men varenda liten sak räknas och tillsammans kan vi göra skillnad.

Du och din familj kanske gillar och resa för det gör de flesta. Vi vill komma bort från kalla Sverige och istället resa till Thailand. Du kanske har hört att flygplanen släpper ut mycket koldioxid. Om du åker till Thailand i vinter borde du också veta att en flygresa släpper ut 2,2 ton koldioxid per person vilket smälter ungefär 6,6 kvadratmeter is och det här är bara på en person. De flesta familjer är minst fyra personer, om man multiplicerar 6,6 med fyra betyder det att du och din familj smält 26,4 kvadratmeter is bara på en Thailandsresa.

Nu kommer vi till det stora problemet. De produkter som förstör vår jord är billiga, medan ekologiska och naturliga bra produkter är dyra. Det är anledningen till att de flesta inte köper miljösmart.

Om politikerna skulle höja skatten ännu mer på sådant som förstör miljön, som till exempel bensin, och sänka skatten ännu mer på sådant som är bra för miljön, till exempel elbilar, skulle vi lockas till att bli mer miljösmarta. Att förstöra vår miljö ska vara dyrt och att ändra priser är ett hållbart sätt att manipulera oss människor till att tänka miljösmart.

Att ändra skatten så pass mycket kommer att göra många arga och sura för då kanske de inte kan köpa sin köttbit eller åka sin bensinbil. Till en början kommer det att bli svårt med att hitta en stabil ekonomi när det är så många ändrade priser. I framtiden kommer det här att gå att lösa och folk kommer att uppskatta det när de väl ändrat sina vardagsrutiner.

Min mamma och pappa pratar alltid med mig om hur man ska tänka på konsekvenserna innan man gör något. Jag är 14 år och kan erkänna att jag inte alls alltid tänker på konsekvenserna i allt jag gör, men miljön är något vi alla måste tänka på.

Ni vuxna borde själva förstå att vi inte har ett stabilt samhälle framför oss om vi fortsätter så här. Det räcker med att börja källsortera, äta kyckling och fisk istället för kött, lämna dina kläder du inte använder till barn och vuxna som faktiskt behöver dem och aldrig slänga mat utan spara den mat som är kvar till en annan måltid. Det här är bara några få små saker som man kan göra för att rädda miljön. Varje liten sak räknas och tillsamman kan vi göra det.

Så låt oss rädda vår jord innan det är försent!

Engla Ålund Krassman, Bergshamra