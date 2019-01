Låt dömda som ska utvisas avtjäna straffen i sina hemländer

Sveriges fängelser är med undantag för mikrostaten San Marino dyrast i världen om du ser till fängslad individ och dygnskostnad. En fängelseplats med säkerhetsklass 1 och 2 kostar i snitt 3369 kronor per dygn, det vill säga runt 1,2 miljoner om året per fängslad individ enligt kriminalvårdens statistik. Men om du ser till samtliga kostnader så landar varje plats på 6362 kronor per dygn eller 2 322 130 kronor per år.

I ett högsäkerhetsfängelse kostar ett dygn 14 700 kronor eller 53 miljoner per fånge och år. Det betyder att en förbrytare som sitter fem år på högsäkerhetsfängelse kostar 26,5 miljoner kronor.

Det finns exempel på utvisningsdömda som suttit upp till sex år efter avtjänat straff i väntan på utvisning (7,2 miljoner utöver kostnaden för tidigare strafftid). Enligt nationalekonomen Tino Sanandaji är 53 procent av dem med långa fängelsestraff utrikesfödda. Många av de dömda på våra fängelser väntar på utvisning.

De länder som Sverige i nuläget ofta utvisar till, exempelvis Afghanistan, Marocko samt Tunisien, har av Migrationsverket bedömts som så trygga att det inte är en fara för den utvisades liv. Vad gällande europeiska länder så finns tryggheten genom EU-medlemskapet och dess gemensamma regler.

Sverige har under de senaste 15 åren tagit fram samarbetsavtal med samtliga berörda länder dit Sverige utvisar dess medborgare. Att Sverige skulle kunna ta fram ett för alla länder gynnsamt avtal som går ut på att även fängelsevistelsen sker i hemlandet är inte verklighetsfrämmande på något sätt, snarare tvärt om.

Vad är egentligen poängen med att den brottsdömde avtjänar straffet i Sverige om denne ändå ska utvisas? Om det svenska samhället känner oro i att den dömde inte får utdömt straff i hemlandet så är det kontrollerbart genom att Sverige bekostar den faktiska fängelsevistelsen samt en administrativ kostnad månatligen som är av storleksordningen så att mottagarlandet ser uppgörelsen som ekonomiskt gynnsam. Ekonomiskt skulle detta troligen på sikt bli positivt för Sverige, men tanke på den kostnad fängelsevistelsen för en dömd genererar här. I gengäld får Sverige dokumentation som styrker att individen är under fängelseförvar enligt dom.

Mänskligt och samhällsmässigt finns ingen poäng att integrera personen genom svenskt fängelse, det är bara kontraproduktivt ur alla aspekter. Om någon skulle lyfta argumentet att standarden på fängelset är för låg samt att den utvisade riskerar behandling i fängelse som strider mot mänskliga rättigheter, så argumenterar densamme samtidigt för att alla som riskerar hamna i fängelse på grund av brott i aktuellt land skulle ha asylskäl i Sverige på grund av detta. Om man menar att det skulle vara för svårt att få till stånd avtal med berörda länder gällande mänskliga rättigheter, så har man helt förlorat tron på både landets förmåga att förhandla, kommunicera och avtala.

Ett för mottagarlandet fördelaktigt ekonomiskt avtal kommer troligen också öka motivationen att finna identitet hos de medborgare som av olika anledningar inte har sina pass kvar så att de kan tas emot i landet.

Ur svenskt perspektiv är det svårt att räkna på hur vi skulle kunna missgynnas på något sätt genom att se till att brottsdömda som skall utvisas efter straffet avtjänar även straffet i hemlandet. Det enda som krävs är politisk vilja.

Varje skattekrona måste vridas och vändas på. Var gör det bäst nytta? Alternativnyttan, var kronan kunde gjort sig bättre, måste alltid tas med. Att låta utländska medborgare som ändå ska utvisas sitta av dyra straff i Sverige är inte bra för någon, därför är det också en felaktig prioritering av allmänna resurser.

Jan Emanuel Johansson, frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist