Lärarna ska inte behöva arbeta på jullovet

Just nu gör tusentals lärare sina röster hörda om arbetsuppgifter som de anser inte hör hemma i läraruppdraget i uppropet ”Renodla läraruppdraget nu!”. För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver läraruppdraget renodlas och stödfunktionerna stärkas. Lärarförbundets senaste undersökning visar att så många som fyra av fem grundskole- och gymnasielärare måste arbeta igen sådant de inte hunnit med under sin ordinarie arbetstid, under julledigheten.

Att så många inte hinner med sitt uppdrag och behöver arbeta igen under lovet är en allvarlig larmsignal, då vi vet att lärares arbetsbelastning är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

En avgörande faktor för att vända den trenden är att renodla läraruppdraget och stärka stödfunktionerna. Det är viktigt att säkerställa att vi lärare får använda vår tid och kompetens till det som spelar roll för lärande och utveckling. Då stärks kvaliteten i verksamheten samtidigt som läraryrket blir mer attraktivt.

Vilken typ av avlastning som ska till måste utgå från de lokala behoven på varje arbetsplats. Flera lärararbetsgivare har infört åtgärder i dialog med oss i Lärarförbundet. I Sandviken har vi enats om en prioriteringslista. Den är på plats och ska användas i ett akut läge när arbetstiden inte räcker till. I Eskilstuna lyckades vi få igenom mer planeringstid på en förskola efter en medlemsdialog med förskollärarna och i en annan kommun kunde ett systematiskt arbetsmiljöarbete sättas igång.

Ett viktigt steg framåt är att i dialog med oss lärare se över prioriteringarna och vilka sysslor som kan skötas av andra yrkeskategorier. Viktiga steg måste tas mot konkreta arbetsmiljöåtgärder på varje skola, fritidshem och förskola i kraft av det nya skolavtalet. Avtalet säkrar dock inte arbetsgivarens finansiering. Det är inte en kollektivavtalsfråga. Det är ni politiker lokalt i Norrtälje kommun som har ansvaret för att det finns en rimlig balans mellan krav och resurser för lärarna i Norrtälje. Det ansvaret måste växla upp och formuleras i nyårslöften som hålls.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet

Niklas Tärnholm, ordförande för Lärarförbundet Norrtälje