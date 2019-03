Lagen måste ändras så att syskonförtur tillåts

Det är inte alltid lätt att vara småbarnsförälder och lättare blir det inte av att Högsta förvaltningsdomstolen nu har slagit fast att syskonförtur strider mot skollagen.

Syskonförtur innebär att elever, som har syskon som redan går på en skola, ska få möjlighet att gå på samma skola. Syskonförtur är viktigt för att familjer med mer än ett barn ska få ihop sina vardagspussel. Det uppstår en orimlig familjesituation när man ska skjutsa och lämna till olika skolor. Bor man på landsbygden handlar det inte om några få hundra meter, utan det kan vara långt mellan skolorna. Det finns också en trygghet i att ha båda barnen på samma skola.

Anmäl text- och faktafel

Istället för syskonförtur så är det nu tydligt klarlagt att närhetsprincipen alltid går först. Närhetsprincipen innebär att om det är brist på plats på en skola så får den elev gå på skolan som bor närmast skolan.

Det är självklart också en bra princip. Barn ska inte behöva ha långt till skolan om det finns skolor i närområdet. Ibland ligger dock en del skolor så nära varandra att det inte har så stor betydelse vilken skola som är närmast. Ett exempel är Grindskolan och Parkskolan som ligger ett stenkast från varandra i Norrtälje. I det fallet kan det vara bättre att låta en förälder få ha sina barn på samma skola, även om det innebär att en annan elev får 100 meter längre till närmsta skola.

Den allt för rigida närhetsprincipen innebär inte bara att livet blir svårare för stressade småbarnsföräldrar. Närhetsprincipen förstärker också segregationen på våra skolor. Den gör det i princip omöjligt för en elev som bor i ett mindre populärt bostadsområde att välja en mer populär skola lite längre hemifrån.

Närhetsprincipen kommer från en tid innan det fria skolvalet infördes. När principen kombineras med en långtgående valfrihet är regleringen inte längre anpassad till lagens inriktning i övrigt om rätten att välja skola.

Lagstiftningen borde därför ändras så att den ger kommunerna utrymme att med hänsyn till geografiska förutsättningar själva utforma urvalsvillkor. Självklart ska detta göras utifrån grunden att vårdnadshavares önskemål så långt som möjligt ska beaktas och med ett ansvar för att alla elever får en rimlig skolväg och placering i närhet av hemmet.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger till TT att inga familjer ska behöva oroa sig för att barnen tvingas gå på olika skolor. Just nu är det dock just det som blir fallet. Inför det finns det all anledning att känna oro.

Robert Beronius (L), gruppledare