Förbjud tiggeri i Norrtäljes stadskärna

Tiggeriförbud. Fenomenet har debatterats ofta och flitigt och nu är det dags igen. Mot bakgrund av högsta förvaltningsdomstolens beslut i måndags 17 december om att varje kommun har rätt att själva reglera tiggeri på särskilt utvalda platser så vill vi sverigedemokrater åter lyfta frågan i Norrtälje kommun.

Anmäl text- och faktafel

Vi vill börja med att förklara varför vi vill se ett tiggeriförbud:

• Enligt polisen utnyttjas flertalet tiggare av kriminella ligor bland annat genom människohandel och utpressning. Vi har nog, de allra flesta, tagit del av horribla berättelser från tiggare själva under de senaste åren. Skildringar så grymma att det är svårt att ta in. Så länge det finns en ”marknad” för att sitta och tigga utanför butiker i Sverige, så kommer en stor mängd människor tvingas till att göra just detta, utan att ens få behålla pengarna själva. Det kanske känns bra för den enskilda givaren att ge en slant i koppen just där och då, men på lång sikt är det inte en hållbar lösning.

• Ett förbud sätter press på EU-länderna. Regeringarna i bland annat Rumänien och Bulgarien måste ta itu med situationen för sina egna medborgare på hemmaplan. Enorma summor pengar går årligen till ovan nämnda länder via EU-bidrag. Det är pengar som är öronmärkta för att förbättra förhållandena för de allra mest utsatta. Resultaten har dock uteblivit vilket är fullkomligt oacceptabelt.

• Tiggeri löser inte det bakomliggande problemet med fattigdom. Tvärtom kan det stå i vägen för att ta itu med de bakomliggande problemen. Man kan dra en parallell till sexköpslagen där själva lagen förbjuder symptomen men inte riktar in sig på orsakerna bakom varför sexhandel förekommer. Men det hindrade inte Sverige från att kriminalisera sexköp.

• ”Ett förbud gör samhället hårdare” är en av invändningarna mot ett förbud, men frågan är om man inte blir avtrubbad av att se tiggande människor på gatan dag efter dag?

Den 10 december 2018 antogs nya lokala ordningsföreskrifter i kommunfullmäktige för Norrtälje kommun där man under §12, Insamling av pengar, kan läsa: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst, offentlig tillställning eller om det är en hjälporganisation som samlar in pengar. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”.

Sverigedemokraterna föreslår en uppdatering av ordningsföreskrifterna där man lägger till vilka särskilt utvalda platser i kommunen det inte får förekomma tiggeri på, med hänvisning till förvaltningsdomstolens beslut. Förslagsvis Norrtälje stadskärna, Flygfältets handelsområde, Norrteljeporten, Knutby torg, Rimbo C, Hallstavik C och Älmsta C.

I många andra kommuner (Vellinge, Täby, Staffanstorp, Ekerö) är Moderaterna för ett tiggeriförbud. Även på nationell nivå verkar detta vara hållningen för partiet. Frågan är hur den styrande minoriteten med Moderaterna i spetsen ställer sig i frågan här i Norrtälje kommun med hänsyn till den nya domen?

Andrea Kronvall (SD), gruppledare

Dennis Ekström (SD)

Helena Ekekihl (SD)

Tommy Grönberg (SD)