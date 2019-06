Alla barn bör erbjudas en sommar full av möjligheter

Sommarlovet står för dörren. Runtom i Norrtälje kommun går tusentals barn på sommarledighet. För många väntar fantastiska upplevelser: utlandsresor, äventyr på lantstället, eller husvagnssemestrar med familjen. För andra, äldre barn, innebär sommaren kanske ens första arbete, och ens första egentjänade pengar. Den första känslan av frihet, den första raden att sätta på ens CV.

Men det är inte verkligheten för alla barn. För många familjer finns inte pengar över till märkvärdiga sommarlovsaktiviteter. Många saknar de kontakter som kan ge barnen deras första sommarjobb. Alla föräldrar vill ju ge sina barn bästa möjliga sommarlov, men alla har inte möjlighet.

Det är därför vi investerar i varandra: för att ge varandra möjligheter. Vi investerar i ett samhälle där vi ger alla barn möjlighet inte bara till en bra utbildning, utan också en givande fritid och en rolig sommar. Där det inte är var du bor och vem du är som avgör din framtid.

Under förra mandatperioden införde Samverksansstyret och Socialdemokraterna en sommarjobbsgaranti i Norrtälje. Det innebar att samtliga 550 ungdomar som sökte sommarjobb från Norrtälje kommun också fick ett erbjudande. Det första jobbet är också extra viktigt för de som står längst från arbetsmarknaden. Det innebär för många de första egenskapade kontakterna på arbetsmarknaden, en möjlighet de annars kanske inte haft.

Under det moderatledda styret har nu sommarjobbsgarantin slopats. Vissa initiativ har i och för sig tagits för att ungdomar ska kunna testa att starta eget företag under sommaren, men detta hjälper inte alla. Och av de 600 ungdomar som sökt ett sommarjobb i Norrtälje kommun har bara 200 fått ett erbjudande.

Under sommaren 2018 gjorde ett statligt bidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen också att ungdomar kunde åka gratis i kollektivtrafiken under sommaren. I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i riksdagen togs det stödet bort. Under 2019 är SL-trafiken inte längre avgiftsfri under sommaren för våra ungdomar.

Många av de 400 ungdomar som inte fick sommarjobb i Norrtälje kommun i år kommer att ha andra sysslor för sig, vare sig det är ett sommarjobb eller utlandssemestrar. Och många familjer har råd med SL-kort åt sina barn. Men inte alla. För de barn vars familjer varken har kontakter på arbetsmarknaden eller pengar till SL-kort är sommarlovets möjligheter begränsade.

Så vill inte vi socialdemokrater att samhället ska se ut. Mot denna moderata nedskärningspolitik står det jämlika samhället. Där vi river hindren och skapar möjligheter för varandra, och där alla barn erbjuds en sommar full av möjligheter.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Olle Jansson (S), oppositionsråd