Debatt: Vi tjänar på att hjälpa varandra inom EU

Jag vill tacka Andrea Kronvall för visat intresse för finansiering av coronafonden med mera. Jag delar hennes uppfattning att varje skattekrona skall användas med största eftertänksamhet. Jag erkänner att ordet ”bara” inte är bästa valet i sammanhanget. Men!

Först bara: 150 000 000 000 kronor fördelat på 446 000 000 invånare i EU blir 336 kronor per person och år (30 år). Tillkommer räntor och åldersskillnadshänsyn. Summa cirka 400 kronor per person och år högt räknat. Dessutom ökar befolkningen (underlaget) med 2,2 procent per år i EU och inflationen tar sin del.

Sverigedemokraterna har inga höga tankar om EU. EU är en stor byråkratisk koloss men en bra sådan.

Jag är glad att EU klarat att hålla fred i Europa och att det är en fri rörlighet för mig och företag inom unionen. EU kostar oss inte ”bara” en massa pengar. Vi betalar cirka 35 miljarder, får tillbaka cirka 11 miljarder och netto betalar vi cirka 24 miljarder per år. Men Sverige tjänar cirka 300 miljarder tack vare tillgång till EU:s inre marknad varje år.

Plus att vi kan röra oss, bo och jobba fritt inom hela region. Det är värt mycket. Andrea Kronvall bör tänka på att om hon stänger gränserna så begränsar hon både min och sin frihet.

Jag tycker vi skall hjälpa varandra inom unionen. Det tjänar vi alla på. Jag delar inte Andrea Kronvalls syn hur länderna sköts i södra Europa. De har genomgått stålbad och varit tvungna att omorganiseras helt och hållet.

Till sist. Svensk sjukvård är inte helt perfekt, men den är mycket, mycket bra. Jag vill också höja pensionerna och lönerna för sjukvårdsanställda. Sverigedemokraterna verkar ta en tiondel av ett fakta som de sedan kör på med nio tiondelar hittepå. Det är inte bra.

Tommy Berglund, Riala