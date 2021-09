Debatt: Vem tämjer bäst den vilda hästen i Rimbo?

Tänk vilka associationer som uppenbarar sig när man minst anar det. Särskilt starkt kan de framträda när hjärta och hjärna utmanas i samklang.

En av dessa tankekopplingar exponerade sig i slutet av en arbetsvecka, längs med vindlande grusvägar på cykelsadeln i Edsbroskogarna. I hörlurarna tonar U2:s ”Where the streets have no name” samtidigt som en oroande insikt inte finner fäste.

Krispig höstluft syresätter kropp och knopp. I takt med tilltagande andhämtning och stigande puls sker skiftet. Ett svårdefinierat ögonblick frigör alla spärrar och kreativiteten flödar.

Genom en av dessa musikaliska associationer, stöps refrängen till Midnight Oils, ”Beds are burning” om till ”heads are burning”. Genast klarnar vad som oroat och fått huvudet att brinna, nämligen meddelandet som delgivits vid en informationskväll arrangerad av Kulturskolan i Rimbo. Australiensarnas paradnummer ebbar ut och Dublinbördiga bandets inledande rader tar vid: ”You're dangerous, 'cos you're honest, you're dangerous, 'cos you don't know what you want”.

Nu sjunker budskapet in. Kulturskolan i Rimbo har under informationskvällen redogjort för frånvaron av riktlinjer för att driva en 34-miljoners kulturscen och att kommunen avser att sänka ersättningen kraftigt i Rimbo, trots att Kulturskolan i Rimbo levererar enligt uppdrag år efter år. Utvecklingen i kommunen som helhet finansieras via en besparing i Rimbo.

Kulturskolan i Rimbo har påpekat för kommunen om skevheten i den ekonomiska fördelningen med bristande likvärdighet som resultat och frånvaron av tydliga styrdokument för Rimbo kulturscen. Respons från kultur- och fritidsnämnd är vag. Kulturskolan i Rimbo levererar en verksamhet i allra högsta klass. Tillika engagerade, ambitiösa och transparanta. Är de farliga för att de är ärliga?

En förstklassig kulturscen står redo att fyllas med upplevelser och känslor. Kulturskolan i Rimbo ser naturligtvis potential i anläggningen och söker samverkan med kommunen för att skapa ett slagkraftigt program till gagn för såväl hela kommunen som kulturlivet i lokalsamhälle med omnejd. En fantastisk möjlighet där Kulturskolan i Rimbo initierar ett EU-finansierat Leader-projekt. Nu har man startplåten för att gå från ord till handling. Men på grund av kommunens senfärdighet och avsaknad av riktlinjer äventyras projektet.

Det är farligt när man inte vet vad man vill. Det äventyrar civilorganisationers verksamheter, viktiga för lokalsamhällets trygga grundton. Spåret som klargjorde det dolda bär titeln ”Who's gonna ride your wild horses” av U2. Den vilda hästen i sammanhanget är Rimbo kulturscen. Vem som står bäst rustad att tämja den återstår att se. Men Kulturskolan i Rimbo kan, vill och vågar, gärna i samverkan.

Mot slutet av cykelturen vid inträdet i Edsbrosamhälle, med andan i halsen och värkande ben, dånar inledningen till Lars Winnerbäcks ”Själ och hjärta”. Skolan till vänster, kyrkan till höger, förbi masugnen upp mot fornborgen, grusvägens knaster under hjulen. Lasse Winnerbäck sjunger om det enkla och strävsamma, om hopp och trygghet, ”barn av fritidsgården, av folkpark och förening… jag tror att själ och hjärta är på väg tillbaka”.

Vad annat kan man önska? Vad annat är rimligt? Det gemensamma behöver vårdas, till exempel rätten att ge alla barn i kommunen likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med kulturens skiftande uttryck och former. Föräldrar och musikanter, höj era röster och berätta om Kulturskolan i Rimbos värdefulla och livskraftiga verksamhet. Den kan inte tas för givet. Nu går det att påverka. Sen kan det vara försent.

Mikael Olausson, Edsbro, förälder till två glada och skapande barn, mycket tack vare Kulturskolan i Rimbo.