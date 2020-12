Debatt: Tyvärr blir det inte bättre med den föreslagna väg 77

Nina Rantakokko skriver i sin debattartikel: ”Barn tvingas år efter år gå utmed en direkt livsfarlig väg med obefintliga vägrenar eller trottoarer där de snuddas av långtradare och bussar” samt “bort med genomfartstrafik som ändå bara dundrar igenom, bullrar och smutsar ner”.

Vi håller fullständigt med henne och andra som bor i Rimbo eller längs nuvarande väg 77 och som utsätts för all denna trafik. Problemet är att det aktuella förslaget inte kommer att hjälpa utan att snarare förvärra denna situation. En utförlig beskrivning av bristerna hos förslaget och vad som kan göras i stället finns i vårt samrådssvar som kan begäras ut från Trafikverket.

Våra påståenden grundar sig på Trafikverkets egna underlag. Trafikverket har vid flera tidigare tillfällen förkastat alternativ, som liknar det nu aktuella förslaget, eftersom de inte skulle leda trafik bort från Rimbo och den befintliga väg 77 i tillräckligt hög utsträckning. Enligt trafikprognoserna för år 2040 (se sidan 18 i den aktuella samrådshandlingen) kommer trafiken längs Stockholmsvägen att öka dramatiskt från 4 400 till 10 100 fordon per dygn om den nya vägen byggs jämfört med 6 300 fordon om den inte byggs.

Trots den nya vägen kommer Uppsalavägen att belastas med 3 000 fordon per dygn jämfört med dagens 3 900. Den föreslagna vägen söder om Långsjön kommer att trafikeras med 3 900 fordon per dygn vilket sammantaget betyder att mer än 43 procent av all trafik västerut mot Gottröra förväntas använda den gamla väg 77 och inte den nya.

Andelen tung trafik kommer att öka i Rimbo med i stället för att minska. Längs Uppsalavägen kommer det dagligen att färdas 390 lastbilar per dygn jämfört med dagens 470. Och notera att bussarna kommer fortsatt att nyttja den gamla vägen. Så oavsett om den föreslagna vägen byggs eller inte kommer den nuvarande vägen att behöva rustas upp, kanske breddas eller kompletteras med cykelvägar. Framför allt kommer den att fortsatt utgöra samma barriär i centrala Rimbo.

Det är dyrt att bygga en ny väg och oavsett var den förläggs i dessa anrika trakter kommer den att drabba boende, känsliga naturområden med utrotningshotade arter eller lämningar från svunna tider. Landsbygden är inte tom på folk. I vårt område finns det 80 bostäder. I Söderby, Rö, Gullunge, Rilanda, Nybyn, Darsgärde och så vidare finns det något 100-tal till.

De flesta som bor i dessa områden ser Rimbo som sin huvudort. Det är där som många handlar och låter barnen gå i skolan och alla önskar att samhället ska utvecklas i en positiv riktning. Men eftersom den eventuella nyttan med den föreslagna vägen är dåligt underbyggd så är det naturligt att många i dessa områden utnyttjar sin rätt att tala om vad de anser är på väg att gå fel.

Med samråd och en öppen debatt kan alla argument komma fram så att de kan granskas och bli till underlag för ett bra beslut. Om lösningar för Rimbo samhälle har fördröjts och fördröjs ytterligare så beror det inte på detta utan på att Trafikverket misskött projektet. Trafikverket har gång på gång lagt fram dåligt underbyggda förslag som sedan har fått dras tillbaka med onödiga kostnader och fördröjningar som följd tillsammans med stress och oro för människor. Det nya förslaget är inte bättre i detta avseende.

Det är Trafikverkets ansvar att lägga fram ett underlag som övertygande visar att vägen uppfyller sitt syfte med rimlig kostnad och påverkan. Och som sagt måste kommunen stå på sig för att säkerställa att det blir en lösning som bidrar till samhällets utveckling i stället för att försämra situationen.

Satu Vikman, Björksättra

Gunnar Bark, Ekudden

Klas Wallenius, Ekudden