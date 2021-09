Debatt: Skolan kommer först i Alliansens budget

Det gör mig verkligen ledsen att läsa Vänsterpartiets debattartikel ”Vi ska erbjuda bra skolor i hela kommunen”. Den gör mig ledsen eftersom jag skulle vilja se en seriös debatt om skolan som baseras på fakta och inte lösryckta påståenden.

Större delen av debattartikeln ägnar Vänsterpartiet åt att tala om Alliansens budgetförslag för nästa år, ett budgetförslag som ännu inte finns! Vi arbetar just nu intensivt med att färdigställa budgeten för nästa år och inte ens jag vet ännu hur Alliansens slutliga budgetförslag kommer att se ut, men det vet alltså Vänsterpartiet?

Vänsterpartisterna skriver att jag är dem svaret skyldig, men jag vet inte hur jag ska kunna svara dem annat än att jag tycker de ska avvakta Alliansens budgetförslag. Vi skulle lika gärna kunna föra en hypotetisk diskussion kring hur mycket Vänsterpartiet vill höja skatten. Jag gissar att Vänsterpartiet vill höja kommunalskatten till 100 procent. Det är nämligen vad som krävs om vänsterpartisterna ska kunna hålla allt de lovar.

När det gäller påståendet att det skett nedskärningar på skolan, vet jag inte riktigt vad Vänsterpartiet har för grund för det påståendet. Jag kan konstatera att kostnaden per elev i mitten av förra mandatperioden (2016) låg under riksgenomsnittet. Efter Alliansens satsningar på förskolan och skolorna ligger vi numera en bra bit över riksgenomsnittet. Alliansen har hittills ökat budgetramen för barn- och skolnämnden under denna mandatperiod med mer än 100 miljoner kronor. Ytterligare pengar kommer skjutas till i det kommande budgetförslaget.

Jag tror att Vänsterpartiet medvetet har förväxlat planeringsförutsättningar med budgetförslag. I planeringsförutsättningar får alla nämnder uppräkning efter volymer och med cirka två procent av sina kostnader. Utifrån det får sedan förvaltningarna i uppdrag att göra beräkningar vad det skulle få för konsekvenser.

Syftet med planeringsförutsättningarna är att underlätta för alla partier med att ta fram sina budgetförslag och prioritera resurserna mellan nämnderna. Jag är stolt över att vi har en så öppen och transparent process. Nackdelen är förstås att det finns en risk för att oseriösa partier väljer att göra politisk propaganda och medvetet missförstå skillnaden mellan planeringsförutsättningar och budgetförslag.

Det enda jag med säkerhet kan säga redan nu är detta: Skolan kommer först i Alliansens budget.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden