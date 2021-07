Debatt: Satsa mer på den digitala vården

Flera debattörer har i Norrtelje Tidning uttryckt sin oro över Tiohundra AB:s satsning på digital rehabilitering eftersom så många inte klarar av de digital tjänsterna och anser att de hamnar i utanförskap och då får sämre hjälp. Som Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON) förbundsordförande Maria Johansson påpekat kan digital vård förbättra även för de som inte kan digitala tjänster.

Jag anser att vi istället behöver satsa mycket mer på digital vård och rehabilitering. Här finns nämligen en stor potential till att jobba effektivare och mer förebyggande till låg kostnad.

Effekten av fysioterapeuternas (sjukgymnasternas) rehabilitering bygger på att patienten fortsätter med träning hemma. De flesta av oss som varit patienter vet att det är nästan omöjligt att komma sig för med det. För att uppnå bättre resultat vill vi då ofta boka in nya återbesök. Kan vi ersätta många av dessa med uppföljning på nätet frigörs resurser.

Artrosskola har visat sig ha mycket bra effekt, men kräver regelbunden egen insats. Här finns mycket effektiva digitala varianter där man kan få uppföljning av övningar varje dag, som är så enkla att göra att till och med jag klarar av dem.

Ett annat exempel på de stora möjligheterna att effektivisera vården genom digitala insatser är åtgärder mot psykisk ohälsa. Drabbas man av ångest, depression och utmattningssyndrom leder detta många gånger till långvarig sjukskrivning om man inte får hjälp snabbt. I första hand ska man då vända sig till primärvården. Där är resurserna begränsade och väntetiderna ofta långa. Forskning har visat att internetpsykiatri och program med kognitiv beteendeterapi kan ge lika goda resultat som terapi med fysiska besök. Det passar inte alla, men har stora fördelar.

Vi borde se till att större vårdcentraler i Norrtälje anställer två erfarna psykoterapeuter, som är specialutbildade på internetpsykiatri. De skulle kunna erbjuda ett snabbt personligt bedömningssamtal som kan underlättas av att viss information samlas in innan besöket. För de patienter som passar för det kan terapin sedan huvudsakligen ske via internetprogrammet. Terapeuten ska utvärdera tillståndet kontinuerligt och vid behov göra fysiska besök. Effekter av kognitiv beteendeterapi är helt beroende av patienternas egna insatser och vilka insatser som görs blir mycket tydliga när de måste dokumenteras kontinuerligt.

Den ökande psykiska ohälsan bland unga är oroande. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har under många år varit alldeles för långa. Alldeles för mycket av resurserna går till utredningar av neuropsykiatriska hinder. En orsak är allt fler remisser till BUP gällande utredning av neuropsykiatriska tillstånd. Antalet ADHD-diagnoser har ökat kraftigt under senare år men det borde inte vara nödvändigt med en definitiv diagnos för att tillföra de resurser som behövs i skolan. Konsultationer med BUP via nätet kan vara en sådan möjlighet.

En stor del av sjukdomsbördan betingas av livsstilssjukdomar, som kan förebyggas och åtgärdas via internetbaserade program och digital kontakter. Låt oss på allvar utnyttja och förbättra dessa möjligheter.

Bengt Annebäck (MP), legitimerad läkare