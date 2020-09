Debatt: Rädda förskolan Vega – låt den bli granne med Paletten

Förskolan Vega är en fantastisk verksamhet. Den är uppskattad såväl av barn som föräldrar, och har ofta framhållits som Norrtälje stads flaggskepp på förskoleområdet. Trots det fattades i juni ett beslut om att avveckla verksamheten.

I en växande kommun, där vi framförallt vill att fler barnfamiljer ska flytta till kommunen, är det oerhört viktigt att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningsmöjligheter för barn i alla åldrar. Att då avveckla och lägga ner förskolan Vega är helt fel väg att gå.

Därför lämnar vi, representanter från oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de Gröna och Roslagens oberoende parti (ROOP), i dag in ett förslag på en lösning för lokaliseringen av förskoleverksamheten Vega. Alliansstyret har hela tiden menat att man gärna skulle rädda förskolan Vega. Anledningen till att den måste avvecklas, menar man, är att de tillfälliga lokalerna som man använder just nu måste utrymmas under 2021. Det finns inte några nya, alternativa lokaler att tillgå i stadskärnan som kan stå färdiga innan dess, har man framhållit.

Nu ser vi att det har uppstått en möjlig lösning i centrala Norrtälje. Vid förskolan Paletten har det under en lång tid funnits tillfälligt uppställda paviljonger som förskolan har utnyttjat. Dessa har nu tagits bort då de var i dåligt skick. Här finns alltså en central tomt, med en befintlig förskola alldeles intill, där vi vet att det går att bedriva en god förskoleverksamhet i paviljonglösning. Här skulle paviljonger för förskolan Vega enkelt och snabbt kunna föras upp, och verksamheten räddas från avveckling.

Att ställa upp paviljonger på den föreslagna platsen skulle inte heller innebära någon märkbar kostnadsökning för kommunen, eftersom marken fram tills alldeles nyligen hyste just förskolepaviljonger. Det skulle också ge kommunen den tid det behövs för att hitta en permanent lösning för lokaliseringen av förskolan Vega.

Den här frågan handlar om att rädda en uppskattad förskoleverksamhet, men inte bara det. Det är också en fråga om att visa att vi som politiker, som har fått förtroendet att representera invånarna i Norrtälje kommun, har förmågan att sätta oss ner tillsammans och göra det som är bäst för kommunens invånare. Då kan vi inte låta prestige eller politiska låsningar hindra oss.

Därför har vi fyra oppositionspartier nu gått ihop med ett gemensamt förslag. Vi vädjar nu till Alliansstyret att söka en lösning för förskolan Vega tillsammans med oss. Norrtälje kommuns invånare, inklusive de berörda barnen, föräldrarna och personalen, förväntar sig det.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Socialdemokraterna Norrtälje kommun

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare Roslagens oberoende parti