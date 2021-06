Debatt: Nytt coronapaket lindrar effekterna av pandemin

Utvecklingen i samhället går nu i en positiv riktning och förhoppningsvis kan vi lämna pandemin bakom oss i slutet av 2021. Men för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under 2021 och mildra de långsiktigt negativa effekterna av pandemiåret 2021 har vi valt att satsa över 26 miljoner kronor på ett fjärde coronapaket: Nystart Norrtälje. Det här är en bred satsning med fokus på skolan för att vi tillsammans ska kunna lyfta Norrtälje kommun, men utan att vi påverkar kommunens budgeterade resultat.

Coronapandemin har präglat såväl år 2020 som år 2021 och påverkat samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå, såväl direkt under pandemiåren men även för åren framöver. För att ta höjd för den osäkra utvecklingen skapades ett större utrymme än vanligt för oförutsedda kostnader i budgeten för 2021. I kommunstyrelsens ram för 2021 finns per april reserverat 52,5 miljoner kronor under kommunstyrelsens oförutsett. Detta för att kunna hantera akuta behov och behov som inte kunnat identifieras till åtgärd och resursinsats vid budgetarbetet.

Ramökningarna är medvetet inte strikt bundna till specifika aktiviteter, utan nämnderna får ett visst utrymme för flexibilitet för att kunna sätta in insatser där de gör störst nytta och effekt. Det blir insatser på såväl skola, näringslivsfrämjande åtgärder och trygghetsåtgärder, som ungdomsidrott och kultur i omsorgen.

Barn och unga i skolan har drabbats hårt av pandemin eftersom många inte har kunnat få undervisning på plats i skolorna. Allians för Norrtälje kommun tillför totalt 17 miljoner kronor till grundskolan och gymnasiet för åtgärder som förstärkt lovskola, förlängning av terminen, utökad sommarskola för avgångselever, gratis omtentor och möjlighet till extraundervisning.

Vi har medel att satsa på dem som kanske drabbats värst av pandemin. Socialnämnden får till exempel en miljon kronor för att kunna satsa på kontaktpersoner för ungdomar och vi möjliggör för nya sociala insatser inom både finskt förvaltningsområde och Norrtälje Hjälper.

Slutligt beslut om coronapaket: Nystart Norrtälje tas på kommunfullmäktiges möte den 21 juni.

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande

Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Robert Beronius (L), kommunalråd

Göte Vaara (KD), gruppledare