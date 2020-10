Debatt: Med lägre priser skulle gårdsbutikerna sälja mer

Det är trevligt att så många närproducenter svarade på min debattartikel. Det enda som är tråkigt är att de delvis skjuter över målet (alltså mig).

Jag är fullt medveten om att det finns producenter framför allt från utlandet som hanterar livsmedel på ett väldigt ovärdigt och till och med skadligt sätt. Det är mig fullständigt främmande att jämföra de lokala närproducenternas produkter med denna produktion.

Min jämförelse utgår ifrån de butiker som köper in sina produkter från svenska producenter. Jag antar att närproducenterna håller med om att dessa producerar sina produkter under lika noggrant kontrollerade former och höga kvalitet som de gör.

Vi har i Norrtälje en butik - Flygfyren - som enligt min mening är en föregångsbutik vad gäller inköp och försäljning av lokalt producerade produkter. Kan Flygfyren inte köpa in lokalt producerade produkter så är butiken noga med att saluföra andra svenskproducerade produkter, som är mycket noggrant utvalda för sin höga kvalitet. En annan kedja som också satsar på svenskproducerade varor är Lidl, även om den kedjan även blandar in mängder av utländska produkter.

Jag förutsätter att närproducenterna inte hävdar att dessa butiker inte är lika noga vid sitt urval av svenska produkter vid sina inköp, eftersom en hel del faktiskt kommer från närproducenternas produktion men till en lägre prisnivå vid försäljning.

Det är dessa jag jämför med när jag undrar varför närproducenterna tar ut så relativt höga priser för sina produkter i sina gårdsbutiker? Jag hävdar med en dåres envishet att närproducenterna skulle öka sin omsättning ännu mer med en lägre prisnivå.

Bo Magnusson, Norrtälje