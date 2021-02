Debatt: M-förslagen gäller inte utvisningshotade barn

Under rubriken ”Barnkonventionen trumfar utlänningslagen” skrev Dagens Nyheter den 12 januari om Margret Salibi. Migrationsöverdomstolen hade med hänvisning till barnkonventionen, som i dag är svensk lag, beviljat Margret Salibi och hennes föräldrar uppehållstillstånd.

Med anledning av artikeln i Dagens Nyheter lade Tobias Billström ut följande tweet:

”Idag känns det bra att Moderaterna 2018 röstade nej till att göra barnkonventionen till svensk lag.”

Varför just "Idag"? Tobias Billström beklagar alltså att barnkonventionen blivit svensk lag och han gör det när han just fått veta att en 14-årig flicka, född och uppvuxen i Sverige, tack vare barnkonventionen fått möjlighet att stanna här med sina föräldrar. Det var därför som det just den dagen kändes bra för Tobias Billström att Moderaterna röstade nej. Hade det blivit som Moderaterna ville, så hade Margret Salibi utvisats till ett land där hon aldrig varit och vars språk hon inte kan.

I sin replik på vår artikel skriver Tobias Billström att barnkonventionen är allmänt hållen och att detta är en brist som kan ställa till problem, då den ska tillämpas som lag i ett enskilt ärende. Vi delar den uppfattningen. Här krävs prejudicerande beslut från högsta instans för att underlätta tillämpningen.

Tobias Billström skriver också i sin replik att barns rättigheter ska utvecklas och stärkas. Vidare skriver han att alla barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att forma sina liv och att göra sina egna livsresor. Det låter bra, men frågan är om han verkligen menar alla barn.

De tolv moderata förslag, som Tobias Billström hänvisar till i sin replik, gäller barn som omhändertagits och placerats i fosterhem. Förslagen syftar till ”att stärka placerade och tvångsvårdade barns ställning” enligt artikeln i Dagens Nyheter. Ingenting sägs om att stärka ställningen för de barn, som likt Margret Salibi, hotas av utvisning.

Vi vill avslutningsvis påminna om ett par punkter i barnkonventionen:

”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Om dessa punkter tillämpas, så tror vi att vi får en bättre värld för barnen och för oss alla.

Catarina Wahlgren (V)

Christina Hamnö (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Johannes Folkesson (V)

Anna Söderblom (V)