Debatt: Lätt att hamna i tigerns mage

There was a young lady of Riga

Who smiled as she rode on a tiger;

They returned from the ride

With the lady inside,

And the smile on the face of the tiger.

Efter intervjun i SVT:s nya program ”30 minuter” är det uppenbart att Ulf Kristersson tänker blunda för farorna och gränsla tigern. Naivitet och makthunger är en farlig kombination. Den leder ofta till att omdömet fördunklas och att farorna underskattas.

Vi vill därför i all välmening ge Ulf Kristersson ett gott råd – lär av den unga damen från Riga. Fortare än du kan föreställa dig, kan du hamna i tigerns mage.

Christina Hamnö (V)

Rune Karlsson, Husinge