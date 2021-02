Debatt: Kväv inte tanken om ett levande kulturliv i Norrtälje hamn

Innan första spadtaget togs för Norrtälje hamns omvandling var området nedgånget med byggnader som definitivt sett bättre dagar. Men där, i en gammal träbyggnad, fanns ett aktivitetshus för ungdomar. De nyttjade de gamla lokalerna fritt och det spelades, målades och samtalades.

I den kreativa miljön föddes Miljöpartiets tanke om en form av allaktivitetshus i det nya hamnområdet. Vi ville låta en av Norrtälje stads mest karaktäristiska miljöer fortsatt få vara en plats för alla som formas av de som fyller den med innehåll, oavsett ålder eller konstruerade skillnader mellan oss.

”Det blir inget allaktivitetshus i hamnen” har nu kommunstyrelsens ordförande deklarerat. I samma artikel beskriver han att man kan ”se ut över hav eller vatten istället för att se på konst” för att få rekreation.

Han kanske har ärvt sin syn på kultur från ett tidigare kommunalråd, förvisso socialdemokrat, som uttryckte att kultur var ”grädde på moset”? Alla har ju rätt till sin syn på kultur, men vi tänker oss Norrtäljes kulturliv som lite mer kreativt än så.

Men vi måste väl få in pengar från exploateringen? Jo, hamnprojektet kommer under en 15-årsperiod ha kostat skattebetalarna omkring en kvarts miljard. Det försvårar förutsättningarna för sådana kreativa kluster som, precis som i Norrtälje hamn, poppar upp i nedgångna områden i städer runt om i världen just för att de ekonomiska förutsättningarna tillåter. Därför har Miljöpartiet föreslagit att kommunen i samverkan med näringslivet ska låta det hotell som flera partier vill se i området även inkludera lokaler som möjliggör både intäkter och rikt kulturliv.

Det är nämligen nu eller aldrig. Hamnens etapp 3 är sista området där kommunen i egenskap av markägare har en stark förhandlingsposition. I oktober hölls en workshop där politiker och tjänstemän diskuterade idéer för etappen. Vår bild var att flera partier uttryckte en vilja undersöka vad som skulle kunna etableras i anslutning till hotellet. Bland minnesanteckningarna står exempelvis kulturhus, kongresshall, aktivitetshus, konferens, upplevelse, konsert, bio, blackbox och event. Kreativa tankar om flexibla lokaler. När ärendet kom till kommunens samhällsbyggnadsutskott i januari hade detta dock översatts till…(trumvirvel): hotell och konferens.

På sammanträdet påminde Miljöpartiet om workshopens betydligt bredare ansats. Lokaler som kan finna flera målgrupper och användningsområden ökar chansen för en levande stadsdel både under och efter kontorstid. Det bör bli en plats som bidrar till hamnprojektets mål ”En mötesplats för alla” och ”En öppen och tillgänglig stadsdel”, inte något som upplevs som exklusivt för hotell- och konferensgäster. Vi fick mötets bifall på en omformulering av uppdraget till ”hotellkoncept kombinerat med konferens och/eller annan verksamhet”. En liten justering för protokollföraren men en stor justering för fortsatta möjligheter. Det återstår nu att se om dessa möjligheter tas tillvara eller om tanken om ett levande kulturliv i Norrtälje hamn kvävs av en konferensanläggning à la 1900-talet.

Mats Wedberg (MP), före detta gruppledare Miljöpartiet Norrtälje

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare Miljöpartiet Norrtälje