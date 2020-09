Debatt: Köp Kapellet och fyll med kultur

Vi måste ha en kulturscen i Norrtälje! Det har pratats i så många år om behovet av ett kulturhus.

Vi var många som hoppades att gamla brandstationen skulle kunna innebära en möjlighet, men det blev en franchise-pub. Tingshuset är ute till försäljning (och är kanske inte någon lämplig lokal). Det har också pratats mycket om att det blir ett kulturhus när hamnen byggs. Är det någon som har sett ritningarna?

Jag har rest i Sverige i sommar (coronasäkert). I norr har Luleå kommun (78 000 invånare) ett underbart vackert kulturhus med scen och rum för många olika evenemang, bibliotek och restaurang. Sen finns också ”Lillan” som är en scen för musik och teater. Mitt i centrum finns det föreningsdrivna Ebeneser i en före detta kyrka, som är en scen för främst lokala musiker från Norrbotten.

Nyligen besökte jag Gummifabriken i Värnamo (34 000 invånare). En imponerande och vacker mötesplats för musik, dans, teater och film. Men också en plats för kreativa möten och näringslivsutveckling. I kommunen finns också den kända konsthallen Vandalorum, som drar mycket folk från hela landet.

Vad har vi i Norrtälje (63 000 invånare)? Man kan lägga in olika betydelser i ordet kulturhus. Det är kanske inte säkert att en enda fysisk plats fyller alla behov. Men vi behöver ett ställe där vi kan träffas under trevliga former och njuta av musik, teater och dans i Norrtälje stad.

För ett par år sedan stod Kapellet tomt. Under föregående mandatperiod gjordes det försök från kommunledningen att köpa byggnaden, men kom precis för sent. Men nu har vi världens chans igen – Kapellet är ute till försäljning.

Tänk om nuvarande styre skulle kunna lyckas med det, som det tidigare samverkansstyret misslyckade med? Använd pengarna från försäljningen av tingshuset och köp Kapellet. Och få pengar över! Låt föreningslivet stå för driften.

Det kanske finns andra och bättre lösningar. Det viktiga är att kommunen och det civila samhället samverkar och tar ett gemensamt ansvar. Då måste man gå in prestigelöst för att hitta lösningar tillsammans.

Där viljan finns, där går en stig.

Bo Blideman, förhoppningsfull miljöpartist