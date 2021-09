Debatt: IS-terrorister är inte välkomna i vår kommun

Sverigedemokraterna föreslår att Norrtälje kommun fattar beslut att de som frivilligt anslutit sig till terrorstämplade organisationer inte är välkomna i kommunen. Förslaget föranleds av att ett antal IS-terrorister nu, i kraft av svenskt medborgarskap, utvisas tillbaka till Sverige.

Detta ställningstagande borde egentligen ha gjorts tidigare, direkt efter det så kallade “Kalifatets” fall år 2019, då Säpo uppskattar att cirka 150 personer redan återvänt till Sverige på egen hand sedan dess.

Men det finns ändå en poäng i att fatta beslutet nu, då exempelvis tre svenska kvinnor som har varit med terrorgruppen IS i Syrien har kommit till Sverige senaste veckorna. De har varit fångar i läger, och har nu blivit utvisade. Ytterligare tio IS-kvinnor kommer att utvisas till Sverige under den närmaste tiden enligt UD.

Dessa människor som frivilligt anslutit sig till en terrorstämplad organisation vars mål bland annat är att förgöra den västerländska demokratin, kommer alltså tillbaka till Sverige där de med största sannolikhet kommer att försörjas via skattebetalarnas pengar. IS grymma övergrepp och brott mot mänskligheten är väl dokumenterade. Halshuggningar, terrordåd, systematiska våldtäkter och sadistiskt dödligt våld har accepterats, eller till och med lockat ned de individer som rest ner till Syrien för att kriga eller stötta IS på något sätt. De som reste ned till konfliktområdet för att ansluta sig till IS visste vilken mördarsekt de gav sitt stöd till.

Norrtälje kommun har (så vitt kommunen vet) inte tagit emot några återvändande IS-krigare, men vi anser att våra invånare inte ens ska behöva riskera att stå för notan gällande försörjningsstöd, att bistå med bostad, vuxenutbildning eller någon annan form av samhällelig service till terrorister.

Signalen att vi inte kommer att bistå med ovan finansiering skickar en viktig signal utåt. Dels till återvändande terrorister men också till Sveriges senfärdiga regering(ar) som under hela IS krigföring i främst Syrien och Irak uteblivit med nödvändiga lagändringar gällande samröre med terroristorganisationer. Kommunerna skall inte behöva betala priset för detta i form av ökad otrygghet eller genom finansiella kostnader.

Låt oss också stå på offrens sida, i Sverige finns det grupper som direkt eller indirekt drabbats av IS grymhet. I vår kommun skall de i alla fall inte behöva riskera att möta sina plågoandar.

Moderatledda Staffanstorp har redan infört det vi föreslår, frågan är om Moderaterna här i vår kommun är villiga att göra detsamma?

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Jacob Heitmann (SD), ersättare kommunfullmäktige