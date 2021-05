Debatt: Höghusen kommer att förstöra Älmsta för all framtid

I Norrtelje Tidning kan man läsa om att nya flerbostadshus ska byggas vid Väddö kanal i Älmsta. Där visas med bild och text att det kommer att byggas flera höghus med sju våningar utmed kanalen. ”Husen ska smälta in bra i den befintliga miljön” [sic!] enligt byggbolaget Cobab.

Den bilburna turisten som i Älmsta ska se Väddö kanal, som är av historiskt intresse, möts då av flera höghus som skuggar den fina miljön vid kanalen. Den som kommer med båt i kanalen riskerar att ifrågasätta sin egna förmåga att navigera och undra var man egentligen har hamnat. Att mötas av höghus vid kanalen kan föra tankarna till Hammarby sjöstad eller någon annan del av ett mer tätbefolkat område, inte en mindre tätort i det som närmast är att betrakta som glesbygd.

Hyreslägenheterna utefter Värdshusvägen i Älmsta kan tyckas smälta in i den befintliga miljön, men höghus med sju våningar vid en historisk miljö? Vem inbillar sig att de kan smälta in? Det går inte på något sätt att hävda det med någon större övertygelse.

Det finns många ställen där man lyckats med att bygga hus som passar bra in i befintlig miljö. Man som jämförelse titta på nyproducerade hus i Järvsö i Hälsingland. Där kan man se hur det vid Stenevägen kan se ut när man är mån om att bygga hus som smälter in. Det går om man vill. Norrtälje kommun och Cobab bör ta en rejäl funderare till innan man sätter igång med ett nybygge som förstör en historisk miljö för all framtid.

Anders Mattsson, Väddö