Debatt: Har Richard Grandin missat att Rimbo är en levande kulturbygd?

Låt mig börja med ett citat från Ebba Grön: "Det finns inget att göra i den här trista förorten, det finns ingenting här för oss. Nej ursäkta jag överdrev lite grann vi kan ju knarka, supa och slåss". Från låten ”We´re only in it for the drugs”.

Jag är uppvuxen på andra sidan landet och när jag var ung spelade jag i band. Vi stod och harvade i fritidsgårdens replokal, det var sladdar som glappade och micar som rundade och ibland när vi kom dit var hela rubbet utlånat. Viljan från kommunen fanns där, man kanske inte riktigt förutsättningarna.

För cirka fem år sedan flyttade jag och min familj till Rimbo. Jag hade inte jättestora förväntningar på orten vad gäller det kulturella utbudet men det är alltid kul att få sina förutfattade meningar på skam. Vi besökte Rimbodagen och bland karuseller och loppisstånd fanns det en liten scen på Coop-parkeringen. Där skulle det uppträda ett band som heter Räfven. Det lät festligt, tyckte vi.

Det vi skulle uppleva knockade oss totalt. Vilket drag och vilka musiker! Hur i helskotta kan detta hända i lilla Rimbo?

Vår kulturella resa i Rimbobygden har fortsatt genom åren. Vi har varit på intim teater hos Teater Mo i Liesta, vi har lyssnat på folkmusik i världsklass på Rimbostämman och i dagarna ska jag och min dotter gå på Majas alfabetssånger på Rimbo kulturscen.

Rimbo kulturscen ja, det var dit jag skulle komma. I en krönika av Richard Grandin den 9 oktober andas en viss skepsis mot vår nya kulturscen, dess tekniska finesser och dess kostnad för skattebetalarna. Jag förstår undringarna, man ska reflektera över var våra skattepengar går någonstans. Och jag ska inte sticka under stol med att jag tycker att dessa skattepengar läggs på något jättevettigt.

Ebba Gröns citat i början är talade. Den förvirrade ungdomen klagar ofta på att det inte finns nåt att göra, antagligen har dessa klagokörer även sjungits i Rimbo. För mig handlar det om att skapa förutsättningar för att ge ungdomar något vettigt att göra. Rimbo kulturscen är en sådan förutsättning. Tänk att vara ung i Rimbo i dag och intresserad av musik och teknik, vilken våt dröm att få ta del av Rimbo kulturscen!

En scen att utvecklas på, att debutera på, att lära sig nya saker på. Rimbo kulturscen är också en tydlig signal till att få folk att stanna kvar på orten, att man inte behöver fly till Stockholm eller Norrtälje för att utöva eller ta del av kultur. (Världstrombonisten Nils Landgren har för övrigt redan besökt Rimbo kulturscen, Nisse Landgren!)

Det känns lite som om Richard Grandin har missat att Rimbo är en levande kulturbygd, det skapas och sjuder lite här och var som jag tidigare beskrivit, högt och lågt, proffs och amatörer blandas i en härlig smältdegel. Kulturen lever i högsta grad sida vid sida med handbollen och hockeyn och marknaden som också är viktiga ingredienser i en levande bygd.

Att det nu har skapats en hypermodern musik- och kulturscen i Rimbo är ett helt naturligt steg och en himla fin present till ortens kulturutövare såväl som kulturdeltagare.

Peter Gropman, Rö.