Debatt: Gör Mullevallen i Rimbo komplett

Tuffa närkamper, hårda skott och snygga finter. Genuin glädje vid mål, lyckorus vid vinst, besvikelse vid förlust, stolthet över det egna laget i medgång och motgång. Alla som är fotbollsintresserade vet att detta är vanliga känsloyttringar som utspelar sig på och kring en fotbollsplan.

När det spelas fotboll på Mullevallen i Rimbo är det inget undantag. Spelare, ledare, funktionärer, föräldrar samt åskådare lever sig in varje del av matchen. Norrtälje kommuns högst placerade damlag, Rimbo IF, spelar division 1-fotboll här under vårsäsongen. Även herrlag, ungdomslag samt IF Roslagens SOL Special Olympics huserar på Mullevallen.

Konstgräsplanen är fin och uppskattad men det saknas omklädningsrum, en ordentlig toalett och tillgång till rinnande vatten! När det är halvtid sätter sig domarna i sina bilar för att inte frysa och dricker medhavt vatten. Spelarna byter om i bilen eller bussen. Det rör sig i buskagen där behov uträttas. Många gånger har domare och gästande lag åkt cirka 30 mil för att ta sig till Rimbo och matcherna inklusive uppladdningen, pausvilan samt nedvarvningen är viktiga.

Sverigedemokraterna föreslog därför i en motion som behandlades vid kommunfullmäktige 22 februari att kommunen satsar på en upprustning av Mullevallen. Ingen lyx utan det nödvändigaste enligt Svenska Fotbollförbundets kriterier, nämligen två omklädningsrum med WC och dusch för lagen, samt ett omklädningsrum för domarna och ett förråd för materialförvaring. Detta anser även vi sverigedemokrater är minimistandard för vad som anstår en fin plan i övrigt och där det är full aktivitet under en stor del av året.

”För dyrt” tyckte många och förslaget röstades tyvärr ner av Alliansstyret, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. Roslagens oberoende parti stöttade som enda parti förslaget.

Sverigedemokraterna beklagar detta. Våra fotbollsdamer, våra fotbollsherrar och inte minst ungdomarna är värda bättre. Bortalagen och domarna är värda bättre.

Gör Mullevallen i Rimbo komplett. Rimboborna är värda bättre, och Norrtälje kommun kan bättre än så här.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

Dennis Ekström (SD), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Arne Molin (SD), ersättare kultur- och fritidsnämnden