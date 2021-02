Debatt: Ge barnen nödvändigt utrymme i Norrtäljes nya skolor

Som tidigare uppmärksammats i Norrtelje Tidning på nyhets- och debattplats planerar Internationella Engelska Skolan (IES) att etablera sig i Norrtälje. Det finns mycket att diskutera vad gäller IES och dess sätt att bedriva skolundervisning, men vad som inte debatterats i någon vidare omfattning är den mycket märkliga planerade placeringen av skolan och vilka konsekvenser den kan få.

Den enda plats Norrtälje kommun lyckats erbjuda IES är i Vigelsjö i kvarteret Kungsängsliljan, där det sedan många år tillbaka redan ligger en skola, Montessoriskolan i Norrtälje. Vi är på det klara med att Norrtälje behöver fler utbildningsplatser, men varför man då väljer att mer eller mindre tvinga bort en befintlig skolverksamhet när en ny ska etableras är svårare att förstå.

I dagarna är detaljplanen för den nya skolan i kvarteret Kungsängsliljan ute på samråd. Det är ingen liten skola man tänker sig. IES vill ha plats för minst 610 barn. Dessutom ska ytterligare en skola (Montessoriskolan i Norrtälje eller annan skola) med 240 barn in på samma område.

Låt oss göra lite enkel matematik: när de nya skolorna står på plats ska 850 barn samsas på ännu mindre yta än vad som i dag rymmer 140 barn. Räknar vi per barn innebär det en skillnad från dagens 45 kvadratmeter per barn till 13 kvadratmeter per barn. 3-4 barn ska alltså dela på samma yta där det förut rymdes ett.

Vad innebär en friyta om 13 kvadratmeter per barn? En smärtgräns för att ha någon form av växtlighet på skolgården går vid 20 kvadratmeter per barn. Det blir fråga om en skolgård helt utan grönska, med endast hårdgjorda ytor – betong, asfalt och gummi. Skolgårdens funktion reduceras till enbart lek – ingen utepedagogik, ingen plats för lugn, avskildhet och återhämtning. Utevistelsen, och kom ihåg att barn tillbringar en stor del av sin vakna tid inom skolans verksamheter, bidrar till barnets fysiska och psykiska utveckling samt till hälsa och välbefinnande. Boverkets riktlinjer sätter 30 kvadratmeter per barn som ett riktmärke för minsta friyta för skolbarn och gärna mer för lågstadieelever.

För närvarande tvingas många skolelever i Norrtälje till schemalagd distansundervisning för att undvika trängsel i skolan under pågående pandemi. Också något att beakta när Norrtälje planerar sina framtida skolor. Skolor med många elever och liten yta ger ökad smittspridning – må så vara av covid-19 eller andra sjukdomar.

En annan konsekvens av detaljplanen är att Montessoriskolan i Norrtälje tvingas överväga att dra ihop hela sin verksamhet till skolområdet i Gustavslund. Den här ännu mindre fastigheten, intill den kraftigt trafikerade Stockholmsvägen, är naturligtvis högst olämplig för skolverksamhet. I synnerhet för de lägre årskurserna.

Alla kan nog vara överens om att Norrtälje har akuta problem med sina skolor. I Lärarförbundets rankning av landets skolkommuner hamnar Norrtälje på en skamfylld plats 278 av 290, där bristande resurstilldelning är den främsta anledningen. Ständig nedprioritering av skolor i planeringsarbetet är en del av samma problem.

Vi uppmanar Norrtälje kommun att pausa detaljplaneprocessen och göra en ordentlig lokaliseringsutredning för att hitta en lämpligare plats åt IES där både Montessoriskolan i Norrtälje och IES får den yta som elevernas välbefinnande kräver. För kommunen har väl som mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner? Norrtäljes barn, ungdomar och kommunens framtida attraktivitet har allt att vinna på det!

Peder Davidsson

Diana Garavito-Bermúdez

Chatarina Karlsson

Mirza Zametica

Ulrica Bråby

Karmena Jukic

Fatma Aslan

Jimmy Swärdhammar

vårdnadshavare till barn på Montessoriskolan i Norrtälje