Debatt: Det är kommunen som borde stämmas – inte Credentia

I ett inlägg på Twitter vill Henrik Hedensiö (M) ge intryck av att måna om skattebetalarnas pengar när han kommenterar artiklarna om huvudmannaskapet för vägarna i Solbacka Strand. Det är lite sent påtänkt eftersom det ju är hans egna politikervänner som en gång beslutade att de boende i Solbacka Strand minsann skall betala två gånger, först via skattsedeln och sedan en gång till genom att ta det ekonomiska ansvaret för att underhålla vägarna. I Norrtälje tätort!

I en kommuns tätort skall det vara kommunalt huvudmannaskap där alla skattebetalare solidariskt betalar för gemensam infrastruktur. Hade man gjort så från början så hade inte denna diskussion behövt uppstå.

En räcka politiker och tjänstemän som vi under de tre senaste åren haft kontakt med har insett hur fel det blivit, en del har till och med sagt sig vilja rätta till misstagen. Berit Jansson (C) tyckte detaljplanen i detta avseende blev dålig – hon har sedan gått i pension. Tommy Lundquist (C) tyckte inte heller att det blev bra. Ulrika Falk (S), då kommunstyrelsens ordförande, skulle minsann diarieföra ett ärende kring detta men trots återkommande löften att göra det så misslyckades hon med denna enkla sak – vad hon anser i frågan är därmed höljt i dunkel.

Bino Drummond (M) ville inte vara sämre när han i ett mejl till mig inför valet 2018 ställde ut följande löfte (ordagrant citerat): ” Jag följer givetvis detta och kommer vi en eventuell valseger ta fram ett ärende för att rätts till denna miss för Solbacka och Björnö”. Henrik Hedensiö kanske skulle ta ett snack med Bino Drummond.

I tillägg har kommunens näst högsta tjänsteman ställt ut ett löfte till oss att kommunen via ett avtal tar på sig huvudmannaskapet. Mycket snack – mycket lite verkstad.

Vi är helt övertygade om att alla kommuninvånare inklusive de boende i Solbacka Strand och Björnö skulle tycka det bästa vore att vår gemensamma infrastruktur finansierades solidariskt – via skattsedeln. Politikerna har förvägrat oss det!

Lars Lindberger (Norrtelje Tidning 2 oktober) och Henrik Hedensiö vill lägga ansvaret på Credentia. Då kan det vara på sin plats att tillägga att utöver det som nämns ovan så har kommunen valt att helt ta sin hand från hur vägarna har anlagts. Kommunen tycker nu att vi boende skall vara nöjda med vägarnas undermåliga standard, och ta över ansvaret för dom i något slags befintligt skick.

Kommunen har låtit Credentia anlägga vägarna helt efter eget huvud och tjänstemännen har inga som helst planer att kontrollera att det som står i sin egen detaljplanebeskrivning eller i sin egen tekniska handbok följs. Man lägger det ansvaret på oss – ni får prata med Credentia säger man.

Det är på sin plats att påminna om att vi boende inte har något avtal med Credentia och att vi därmed inte kan ställa några som helst krav gentemot bolaget. Det är kommunen som har tecknat ett exploateringsavtal med Credentia, ett avtal kommunen sedan väljer att följa enbart i de delar man tycker passar.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att kommunen tycker att vi 500 boende plus ett stort antal barn skall nöja oss med ett vägnät som inte uppfyller kommunal standard, och dessutom betala extra för det! Häpnadsväckande – eller kanske typiskt för Norrtälje kommun. Hur var det nu med första punkten i kommunens värdegrund – invånaren först?

Henrik Hedensiös med flera senfärdiga omsorg om oss invånare och skattebetalare klingar mycket falskt. Han tycker att vi borde stämma Credentia – om det är någon som förtjänar att ta emot en stämning så är det Norrtälje kommun. Exploateringen av Solbacka Strand är nämligen en stor skandal!

Jan Trydal, boende i Solbacka Strand

Ann Törner, boende i Solbacka Strand