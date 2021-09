Debatt: Dags att rulla ut mammografibussar

Var du bor ska inte avgöra vilken tillgång du har till vård. Att leva ett gott och hälsosamt liv ska inte bara vara möjligt för de som bor i Stockholms innerstad.

Nya siffror från Cancerfonden visar att antalet kvinnor i Stockholms län som testar sig för bröst- och livmoderhalscancer är lägst Norrtälje. Bara drygt hälften, 56 procent, av Norrtäljekvinnorna testar sig, att jämföra med 71 procent i hela landet.

Tyvärr är detta inga nyheter. Under lång tid har Norrtälje varit en av de kommuner i Region Stockholm med lägst antal som cancertestar sig. En av tre kvinnor från Norrtälje kommun som kallas till mammografi dyker aldrig upp, en trend som varit stadigt vikande sedan 1990-talet.

Detta är inte så förvånande med tanke på att kvinnor i Norrtälje måste åka hela vägen ner till Karolinska i Solna för mammografi. Restiden för boende i regionens norra delar är orimligt lång – upp till tre timmar enkel väg – för de kvinnor som vill genomföra en screening.

Om avståndet är ett problem måste lösningen vara att göra det enklare att ta sig till mammografin. Socialdemokraterna vill därför rulla ut en mammografibuss till Norrtälje för att göra det enklare att testa sig. Bussen ska erbjuda mammografi och kan med fördel åka till flera delar av Norrtälje kommunen. Poängen är att sänka trösklar och se till att fler får vård i tid.

Moderaterna har dock gång på gång röstat nej till våra förslag om att införa mammografibussar. Istället för att hitta lösningar fokuserar de på problemen. Kanske hoppas det att marknaden ska sköta det? Oavsett anledning fortsätter Norrtälje ligga efter när det gäller antalet kvinnor som testar sig.

Situationen är särskilt allvarlig på grund av pandemin. Eftersom färre personer har sökt vård under pandemin har färre diagnostiserats med cancer. Enligt beräkningar är det hela 2 100 boende i Stockholms län som tros ha oupptäckt cancer. Cancern har inte försvunnit under pandemin, utan nu krävs nya lösningar för att upptäcka och diagnostisera innan det är för sent.

Screening räddar liv. Det svenska screeningprogrammet sänker dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent eftersom det gör det möjligt att sätta in rätt vård i rätt tid.

Region Stockholm kan bättre. Rulla ut mammografibussar här och nu för att se till att kvinnor i Norrtälje – och andra delar av länet som har långt till vården – kan få den vård de behöver i tid.

Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionsråd i opposition

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Hanna Stymne Bratt (S), 2:e vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg (KSON)