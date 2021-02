Debatt: Biblioteksamverkan med barnens bästa i fokus

Folkbibliotek och skolbibliotek är två biblioteksformer vars ansvarsområden till viss del överlappar varandra. Vi ser därför att det finns stora möjligheter till samverkan mellan dessa två biblioteksformer. Det var därför vi 2019 gav ett uppdrag till tjänstemännen att skapa en gemensam organisation för skolbibliotek och folkbibliotek.

Vi vill vara tydliga med att detta uppdrag alltjämt kvarstår. Arbetet går nu vidare med att barn- och skolnämnden upprättar biblioteks- och kulturplaner för varje skola. Planerna ska utgå ifrån varje skolas nuläge, förutsättningar och kommande behov inom området. Planerna ska skapa förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan mellan barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

En strategiplan för kultur- och skolbiblioteksverksamheten kommer också utformas för Norrtälje kommun som skolhuvudman. Samtidigt reviderar kultur- och fritidsnämnden sin biblioteksplan.

Under tiden som detta pågår utrustar just nu kultur- och fritidskontoret folkbiblioteken i Rånäs och Edsbro med självbetjäning för utlåning av böcker. Det bedöms vara klart under mars månad. Därefter kan kultur- och fritidskontoret erbjuda meröppna folkbibliotek på dessa ställen för de som har nycklar, det vill säga skolorna. Vi ser även över möjligheten att på sikt erbjuda meröppet för allmänheten på dessa bibliotek.

Övriga folkbibliotek, i Rimbo, Hallstavik, Norrtälje (stadsbiblioteket) och på Väddö är redan utrustade med självbetjäningsautomater och där går det bra för alla att besöka folkbiblioteken och själva låna böcker. På Väddö har skolan tillgång till biblioteket dygnet runt.

Vidare sker samverkan mellan bibliotekschefen och respektive rektor gällande detaljer kring gemensamt utnyttjande av folkbibliotekens lokaler. Det blir en lokal överenskommelse för varje skola, utifrån de förutsättningar som råder på just den skolan.

Även om arbetet för att skapa en gemensam organisation för skolbibliotek och folkbibliotek inte går lika fort som vi kanske hade önskat, vill vi på detta vis ändå informera om att vi går åt rätt håll och att förbättringar hela tiden sker successivt. Alltid med barnens och ungdomarnas bästa i fokus.

Robert Beronius (L), ordförande barn- och skolnämnden

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden