Debatt: 150 miljarder är inte så ”bara”

”Coronafonden kostar varje svensk bara 400 kronor per år” är rubriken på en replik från Tommy Berglund på vår, Sverigedemokraternas, kritik gällande att riksdagen just beslutat att skänka bort (ytterligare) 150 miljarder till EU. I ett inslag i SVT för några dagar sedan framhävde Nationalekonomen John Hassler något liknande, nämligen att per person innebär det 20 000 kronor totalt. John Hassler uttryckte att summan ”inte är enorma pengar egentligen (han såg dock faror i införandet av EU-fonden i övrigt ska sägas).

Jag har märkt att det aldrig är ”enorma pengar” när svenska skattebetalare skall bidra. Annat är det när svenske skattebetalare skall få tillbaka vid behov.

Ringer man vårdcentralen måste man må riktigt dåligt för att få vård. Det räcker inte med att man bara är sjuk.

I skolan måste föräldrarna trolla fram en diagnos för att deras barn ska få stöd. Det räcker inte med att barnet helt enkelt behöver stöd.

Blir man sjuk och behöver samhällets stöd för att försörja sig måste man brottas med Försäkringskassans tjänstemän. Varje skattekrona räknas när du ska få tillbaka dem på något sätt.

För att inte tala om de låga pensionerna för vissa. Där gör 400 kronor mer (eller 20 000 kronor) en faktisk skillnad i realiteten.

Ändå har vi råd att bekosta detta lånepaket utan omsvep, trots att det kräver att vi själva lånar för att finansieringen?

Givet ovan anser jag att det finns rimligare sätt att använda 20 000 kronor på än att skänka bort dem till andra EU-länder där pengarna försvinner i ett svart hål och man inte har en aning om vad de används till. Jag kan dock ha viss förståelse för att man resonerar annorlunda. Men jag tycker det vore klädsamt att akta sig för argumenten att det ”bara” är si eller så mycket pengar eller att det ”inte är enorma pengar”. Det är ett hån för somliga som har det knappt.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd