De vill locka fler barn och unga till sommarens dansveckor i Herräng: ”Det är väldigt socialt och glassen är mmmm”

Herräng Dance Camp lockar tusentals danssugna till Herräng varje sommaren.

Dansläraren Hanna Lundmark, som driver Swing kids och Swing teens, med danskurser för barn och unga under två av lägerveckorna, utgår ifrån att lägret blir av även i år, trots coronaviruset.

I de kurser hon ansvarar för ligger tonvikten på lindy hop, men man provar också på andra dansstilar. Verksamheten har vuxit sedan starten för cirka 15 år sedan.

– Vi började med mig och åtta barn, varje år bli vi lite större, säger hon.

De unga dansarna blir visserligen fler och fler, men Hanna Lundmark skulle gärna se en större andel från den egna kommunen.

– Jag vill att fler barn från min egen kommun ska få dansa det här. Det är mycket svenska barn, mycket tillresta barn, men inte så många från kommunen, säger Hanna Lundmark.

– Vi pratar om global livsstil- lokalt liv. Det är dansen personifierad, hela världen är där, det är fantastiska möten, fortsätter hon.

Eleverna Daniel Svenberg, Hallstavik och Elvira Thorsaeus, Singö, håller med.

– Man träffar så många som har samma intresse, det är fantastisk musik och det är väldigt socialt, säger Daniel Svenberg.

Han började dansa när han var åtta år, nu går han på Rodengymnasiet. Det finns inte många killar i hans ålder som dansar, i alla fall inte här på hemmaplan. Visst vore det bra om fler hittade till Herräng, tycker han.

– Det är väldigt få som vet att det finns. Och det finns en kultur att killar inte dansar. Det är jättemånga från hela landet som kommer, men nästan ingen från kommunen.

Lovisa Thorsaeus, 12 år, fastnade direkt för dansen när hon kom till Herräng första gången.

– Det var så mysig stämning, som en liten stad där man går runt. Man dansar olika danser hela tiden och träffar folk från olika länder. Det blir något socialt trevligt med så många människor, säger hon.

– Maten är bra. Och glassen är mmmm.

Men är det inte svårt? Lindy hop ser rätt avancerat ut.

– Det är inte så svårt som man tror. Det finns även enkla danssteg, säger Daniel Svenberg.

Hanna Lundmark håller med.

– Om man kan gå i ett raskt tempo kan man dansa lindy hop. Man behöver bara bekväma kläder och sköna skor.

Danslägren för barn och unga äger rum vecka 27 och 28. För att locka fler att söka lockar Hanna Lundmark ut två gratisveckor, som kan sökas av elever från Norrtälje kommun.

– Det är vi som bygger nästa generation som ska ta över.

Fakta: Herräng Dance Camp

Herräng Dance Camp är ett årligt återkommande swingdansläger. Lägret startades 1982 och blev på 1990-talet en internationell mötesplats. I dag är det världens största läger för lindy hop.

I år arrangeras Herräng Dance Camp under perioden 27 juni - 1 augusti, under förutsättning att det inte ställs in på grund av coronaviruset.

Swing kids och Swing teens, som vänder sig till åldrarna 8-17 år, är en del av lägret och arrangeras under de båda första veckorna.