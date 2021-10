De gör Herrängs historia digital: ”Det osynliga blir synligt”

Det är en sammansvetsad grupp som i somras lanserades tio stationer längs den två kilometer långa kulturstigen som utgår från Folkets hus. Grunden till de nya historiska texterna och berättelserna är Jan-Olof Ivarssons arbete med och kunskap om Herrängs historia.

– Jag har jobbat med släkt- och historieforskning i 40 år och det har blivit 6-7 böcker, berättar Jan-Olof Ivarsson som arbetat med hela Häveröbygdens historia.

– När du började hade inte så mycket skett för att berätta Häverös historia, fyller hans hustru Annika Ivarsson i.

Under arbetet med appen har skriftliga källor kompletterats med muntliga. Två av dem är med i gruppen: Barbro Henriksson och Lennart Hurtig.

Barbro Henriksson är född och uppvuxen i Herräng och kan berätta om dansbanan, gruvorna och arbetarbostäderna där hon själv växte upp. Barbro Henriksson var även med och jobbade fram boken Herrängs historia med Jan-Olof Ivarsson i början av 1990-talet.

Lennart Hurtig växte upp vid kusten och kan berätta om Herrängs andra stora näring genom åren; fisket.

– Min mamma öppnade 1938 en sjöbod där fiskare från hela fjärden och Singö kom in med sin strömming. Den vägdes och pappa transporterade sedan fisken till Stockholm. Under krigsåren var det matbrist så i Stockholm fick de 1 kronor per kg, vilket var jättebra betalt på den tiden, berättar Lennart Hurtig.

Gruppens arbete har nu förts över till appen Geostory där det återges i både text och som ljudberättelse, inläst av en professionell uppläsare.

– På det här sättet gör vi det osynliga synligt. De här gruvorna blir inte "bara ett hål". När man besöker de här platserna och lyssnar samtidigt, då ser man de här människorna. Deras arbete, strävan och slit. Man får verkligen en bild av hur samhället såg ut, säger Karin Svantesson.

Många timmar ha lagts ned och Karin Svantesson framhåller allas insatser.

– Det här är ett lagarbete och alla är lika viktiga. Varje pusselbit är viktig. Och vi har jobbat med glädje och entusiasm, säger hon och får medhåll.

– Vi har fått in mycket material, som gamla bilder. Och när man sorterar så börjar man prata och minnas. Det är otroligt roligt samtidigt som man lär sig jättemycket, säger Inger Hurtig.

Parallellt med historiegruppens arbete har också Folkets hus och Herrängsgruppen hjälpt till att underhålla och röja på stigen. Nya bänkar har satts ut. Boo Gyllensten som är engagerad i Folkets hus och Herrängsgruppen tycker historiegruppens arbete är viktigt.

– Jag har varit engagerad i bygdens utveckling länge och vi har pratat om att hitta en Herrängsanda, och där är ju vår historia jätteviktig. Att vi känner till den, säger Boo Gyllensten.

Lanseringen i somras besöktes av 55 till 60 personer och Karin Svantesson berättar att det finns ett stort intresse. Appen används flitigt, säger hon. I höst ska de även ha en studiecirkel med tolv personer som ska få lära sig mer om ortens historia. Hon hoppas att pandemin släpper snart så de kan föra ut historien till fler människor.

– Det finns ett intresse och jag känner att vi står stadigt efter coronan, säger Karin Svantesson.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram fler stationer med mer historia. Tidigare har de fått bidrag av Roslagens sparbanks stiftelser. Vidare har de fått bidrag från Norrtälje kommun. Idéer och uppslag det är det inte brist på.

– Fler stationer ska till. Vi ska sätta oss och titta på vad vi ska fylla på med, säger Karin Svantesson.

Jan-Olof Ivarsson, du har ju arbetet med det här i 40 år. Blir ett historiskt arbete som detta någonsin färdigt?

– Nej. Arbetet fortsätter och det fylls hela tiden på med nya historier, säger Jan-Olof Ivarsson.

Fotnot: Det här är en artikel från Roslagen Runt – Norrtelje Tidnings systertidning som ingår i samma koncern.