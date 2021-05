Därför bär Amy "Diamond" Deasismont en t-shirt från Spillersboda IF i nya hyllade serien

Serien ”Thunder in my heart" har i dagarna haft premiär på Viaplay. Det är Amy Deasistmont som skrivit och skapat serien som fått fina recensioner.

– Det känns jättestort att ”Thunder in my heart” äntligen ska släppas efter snart sex års arbete. Jag känner mig jättestolt över att ha fått jobba med ett helt team av otroligt kreativa människor som haft stor kärlek till våra karaktärer och historien. Nu ser jag jättemycket fram emot att alla som vill ska få dyka in i den världen vi tillsammans har skapat, säger Amy Deasismont i ett pressmeddelande.

När andra avsnittet börjar bär hennes huvudrollskaraktär Sigge en blå t-shirt med vitt tryck, nämligen Spillersboda IF:s jubileumströja. Kostymören till serien har en förkärlek till retro, och förklarar varför just den här tröjan, som är inköpt i en second hand-butik, är med.

– Att det är just Spillersboda idrottsförening är en slump. Jag är en vintage t-shirt lover och älskar speciellt de med svenska motiv. T-shirten som Amy har i serien är från 1981 och i ”Thunder in my heart”-universumet har vi sagt att det är "Sigges pappa Stefans gamla tröja eftersom han spelade i Spillersboda IF under det sena 70-talet, tidiga 80-talet". Sedan gör sig färgen också väldigt bra i bild, säger Emelie Henriksson, kostymör för serien ”Thunder in my heart”.

I första avsnittet bär huvudpersonen Sigge, som spelas av Amy själv, en annan klassisk t-shirt som känns igen från Lasse Åbergs film Sällskapsresan, med texten Sun trip.

– Gällande Suntrip-tröjan så stämmer det att det är en referens från Sällskapsresan, säger Emelie Henriksson.

Trailer från serien ”Thunder in my heart”: