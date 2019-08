Dags för Norrtälje kommun att förbjuda tiggeri

Nu tar vi i Sverigedemokraterna upp frågan om tiggeriförbud igen. Fler och fler kommuner förbjuder ”passiv insamling av pengar”. Danderyd och Täby har även planer på att förbjuda aktiv insamling vid återvinningsstationer då detta upplevs som en trygghetsfråga av många som blivit påhoppade när de skall lämna till återvinning.

Anmäl text- och faktafel

Bakgrunden till att kommunerna nu börjar ta tag i tiggerifrågan är Högsta förvaltningsdomstolens beslut i december 2018, där domstolen slog fast att varje kommun har rätt att själva reglera tiggeri på ”särskilt utvalda platser” i kommunen. Om detta skrev vi redan i december 2018.

Varje år får vi rapporter om tiggare som har utnyttjas i någon form av kriminella ligor, genom människohandel och utpressning. Så länge vi i Sverige erbjuder en ”marknad” för utsatta människor att sitta och tigga på gator och torg så kommer många att sitta där för att de tvingas att göra så, antingen av någon som har makt över dem eller på grund av livsbetingelser som är svåra att ta sig ur.

Att lägga några mynt i en kopp för att döva sitt eget samvete är ingen lösning för att komma till bukt med detta. Ett tiggeriförbud är början till en förändring. På sikt. Den som vill göra skillnad, på riktigt, har möjlighet att bidra genom att stötta lämpliga frivilligorganisationer.

Ett förbud skickar även en signal till våra EU-politiker att lyfta frågan i EU. Den fria rörligheten kom inte till för att underlätta tiggeri och människohandel för medborgare från andra EU-länder. De flesta tiggare kommer från Rumänien och Bulgarien, som haft en låg arbetslöshet och en god tillväxt under flera år. De får även stora summor EU-bidrag årligen just för att lyfta och integrera utsatta grupper. Deras medborgare – deras ansvar. Där måste EU ställa mycket högre krav på resultat annars måste bidrag dras in.

Vidare är tiggeri ett socialt strukturellt problem som leder till permanent fattigdom, ofta bland de mest utsatta i marginaliserade grupper. Vi kan förbjuda tiggeriet som håller dem fast i permanent fattigdom utan att ta ställning mot människorna. Återigen, att förbjuda tiggeri är att skicka en signal till Bryssel – ta itu med frågan!

De som är motståndare till att förbjuda tiggeri hävdar ibland att ”ett förbud gör samhället hårdare”. Vi påstår att det är normaliseringen som gör samhället hårdare. När du vänjer dig vid att se tiggare varje dag, vänjer du dig också vid att det är så vår gatubild ser ut.

Sverigedemokraterna lämnade i april 2019 in en motion om tiggeriförbud på särskilda platser i Norrtälje kommun. Vi föreslår en uppdatering av ordningsföreskrifterna där man lägger till vilka särskilt utvalda platser i kommunen det inte får förekomma tiggeri på, med hänvisning till förvaltningsdomstolens beslut, förslagsvis Norrtälje stadskärna, Flygfältets handelsområde, Norrteljeporten, Knutby torg, Rimbo C, Hallstavik C och Älmsta C. Vi hoppas nu att motionen kommer upp till beslut så snart som möjligt.

Allt fler kommuner, både moderatledda och socialdemokratiskt styrda, inför nu eller ställer sig positiva till att reglera tiggeri i någon omfattning. Vid flera tillfällen har ett förbud även förts upp på agendan på nationell nivå, stött på patrull och tyvärr runnit ut i sanden.

Sverigedemokraterna vill se ett mer organiserat samhällskontrakt med kommuninvånarnas bästa i centrum och för att motverka en normalisering av exporterad fattigdom. Moderaterna med Ulf Kristersson i spetsen gick till riksdagsval på att förbjuda tiggeriet. Nu är det upp till den moderatledda Alliansen i vår kommun att visa var den står i frågan.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Britt-Mari Canhasi (SD), regionpolitiker

Lorant Alföldi (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Sören Karlsson (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Ingmar Ögren (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Sune Rehnberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige