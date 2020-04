Dagen efter UFF:s besked – nu uppmanar Folkhälsomyndigheten: "Skjut upp matcher, tävlingar och cuper"

När idrotten ställs in världen över på grund av coronapandemin, så har svensk fotbolls träningsmatcher fortsatt att spelas.

Så sent som under tisdagen presenterade Upplands FF ett beslut om att spela de lokala serierna enligt plan, med start under påskhelgen.

Men nu kan det bli spelstopp i hela Sverige på grund av risken för virusspridning. Det är Folkhälsomyndighetens råd.

– Undvik närkontakt vid idrottsutövning, säger generaldirektören Johan Carlson på en pressträff.

Folkhälsomyndigheten ser gärna att vi rör på oss, men gärna då i mer kontrollerade former, utan risk för närkontakt.

– Vi vill att man skjuter upp träningsmatcher, tävlingar och cuper. Även under taket på 50 personer ser vi att det är bra att undvika för att undvika trängsel.

Tidigare under onsdagen försvarade UFF:s styrelseordförande Linus di Zazzo beslutet om att spela serierna med att man hade gått på de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten hade under måndagen.

Myndighetens nya besked gör att det nu finns anledning att tro att även UFF kommer ompröva sitt beslut.

Sporten har försökt nå styrelseordförande Linus di Zazzo utan resultat.