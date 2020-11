Countrybrudarna tar plats på scenen – och hoppas på Nashville: ”Om man får drömma fritt är det dit vi vill”

För tre år sedan bildade musikerna och musiklärarna Ellinor Videfors, Michaela Stridbeck och Ester Årman Wallmyr gruppen Norrtälje countrybrudar.

Sedan dess har de gjort en rad spelningar runt om i Roslagen, börjat skriva egna låtar och hittat sin publik.

Men vi tar det från början.

De hörde talas om varandra när Ester och Michaela flyttade till Norrtälje och började jobba på kulturskolan. Ellinor Videfors fick en idé.

– Jag hade haft en annan tjejgrupp och tänkte att nu jävlar. Jag bjöd hem dem och sade som det var, jag vill sjunga med er, det blir säkert country, men det får gå.

Ester Årman Wallmyr sade att hon inte hade tid. Ellinor Videfors protesterade.

– Det har du visst, sade jag. Vi är bra för dig, du behöver oss.

Så blev det. Norrtälje countrybrudar började repa och fick snabbt sin första spelning som förband till Örjan Mäki och hans Favorite Hippies.

– Vi sade till honom att du behöver ett förband,. Vi bjöd in oss själva, sen var vi igång, det gick fort, säger Ellinor Videfors.

– Han var jätteviktig för oss, fortsätter hon.

Det blev mycket riktigt country för den nybildade gruppen, mycket tack vare Michaela Stridbecks stabila grund i genren.

– Jag upptäckte country när jag själv gick på folkhögskola. Jag fick countrylåtar av en lärare, som tyckte att det skulle passa min röst. Det kändes hemma direkt, allting föll på plats, säger hon.

För Ester Årman Wallmyr och Ellinor Videfors var countryn mer okänd mark.

– Jag hade ingen relation till country, nine to five har väl fladdrat förbi, men jag har aldrig nördat ner mig i det. Överlag är det spännande med texterna, att de är så berättande, säger Ellinor Videfors.

– Jag hade sjungit jazz och pop och soul, country var lite nytt. Den country vi kör är modern, lite poppig. Jag fastnade för hur lätt det är att lägga stämsång, säger Ester Årman Wallmyr.

Michaela Stridbeck valde låtar, eller kastade på dem låtar, som Ester Årman Wallmyr uttrycker det. Musik av artister som Miranda Lambert och Maren Morris.

Vad är det du har fastnat för i countryn?

– Det är jordnära och vardagligt, med berättelser om konkreta situationer man kan relatera till, säger Michaela Stridbeck.

Hon har skapat egen musik sedan hon var nio år, varit i countrystaden Nashville flera gånger och samarbetat med andra låtskrivare.

– Jag skriver mycket musik, det är produktivt och utvecklande.

Efter en tid med covers på repertoaren var det dags att ta steget över till eget material.

– Förra året sade vi att antingen slutar vi eller också skriver vi eget, säger Ellinor Videfors.

Det blev eget material. Sedan dess har de skrivit en rad låtar, även om covers också kan finnas med på spellistan under konserterna.

– Det är skönt att blanda. Det blir våra egna tolkningar, vi sätter vår egen prägel på det, säger Michaela Stridbeck.

Det är inte alldeles lätt att hänga med när de berättar om bandet och hur de jobbar. Det är många trådar som far i väg åt olika håll.

Det är så det ser ut när de träffas för att repa.

- Vi pratar mycket, sen kommer det nånting. Det kommer idéer, vi plockar upp saker Nånstans har man ett bibliotek av känslor som man har upplevt. Det handlar om att omfamna livet, säger Michaela Stridbeck.

– När vi skriver tillsammans testar vi om det tar på oss, då är det större chans att det når publiken. Publiken ska kunna känna att det går in, att det är allmänmänskligt, säger Ester Årman Wallmyr.

Coronan har satt spelningarna på paus, precis som för andra artister, men söndag 8 november står de på scenen på Folkets hus i Norrtälje.

Nästa steg är att skriva på svenska och förhoppningsvis gå in i studio med låtarna. Fortsätta ge konserter, vara med på festivaler, och - kanske - komma till Nashville när det blir möjligt att resa igen.

– Det hade varit superkul, jag kan dra lite i de kontakter jag har. Om man får drömma fritt är det dit vi vill. Det är en helt annan musikkultur där, man går ut och äter mat och lyssnar på musik, säger Michaela Stridbeck.

Det märks att de trivs tillsammans när vi ses i Michaela Stridbecks arbetsrum på kulturskolan, där hon har format en inspirationsvägg av bilder på kända artister. Lady Gaga. David Bowie. Amy Whinehouse.

Det är skratt, skämt och varm stämning mellan de tre i bandet.

– Det underlättar att man vågar säga vad man tänker och komma med idéer, säger Michaela Stridbeck.

Ester Årman Wallmyr håller med.

– Vi boostar varandra jättemycket.

Norrtälje countrybrudar om varandra:

Ellinor om Michaela: Hon är fantastisk sångerska. Hon är spännande för att hon har så mycket tankar och funderingar i sig. Och hon är bra på struktur.

Michaela om Ester: Hon är så himla bra på att boosta alla människor omkring sig. Hon ser alla ens styrkor och lyfter fram dem. Hon är envis och skämtar.

Ester om Ellinor: En otroligt varm och inkännande person, inkluderande. Det finns ingen bättre att prata med. Älskvärd. Hon är rolig och lite crazy. Lite knäpp.

Fakta: Norrtälje Countrybrudar

Micheala Stridbeck, sång och gitarr

Ellinor Videfors, sång och bas

Ester Årman Wallmyr, sång och trummor

Konsert Folkets hus, Norrtälje, 8 november kl 16 och eventuellt kl 18.30

Endast förbokning