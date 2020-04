CORONAVIRUSET. Studentfirandet ställs in - skoldirektören: "Så klart tråkigt - studenterna förtjänar att firas"

Alla kommunala gymnasieskolor i Stockholms län ställer in sina studentfiranden - det beslutades under tisdagseftermiddagen. I Norrtälje rör beslutet Rodengymnasiet, men även elever i privata skolor kan bli berörda:

– Under nästa vecka kommer vi att ta kontakt med de fristående skolorna, vi vill se om det är möjligt att vi gör likadant, säger Jenny Nordström, förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningskontoret.