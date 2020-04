CORONAVIRUSET. Nuvarande läge i Norrtälje kommun och landet

Vill du berätta om hur du upplever coronakrisen? Skicka ett mejl till [email protected] eller skriv ett meddelande till oss på Facebook.

Uppdaterad 2020-04-19 18.30

Vad händer och hur är läget i kommunen och Stockholms län?

Söndag 19 april

■ Därför blomstrar byggvaruhandeln: ”Går ingen nöd på oss”

Lördag 18 april

■ TV: ”Vi har fått tiden vi strävade efter” – Socialstyrelsen om platserna för svårt sjuka coronapatienter

■ Efter Folkhälsomyndighetens besked – här är Upplands FF:s nya beslut kring matchspel

Fredag 17 april

■ Högre arbetslöshet i kommunen – men Arbetsförmedlingen väntar fortfarande på stormen

Arbetslösheten har stigit i Norrtälje kommun sedan förra året. Men det kommer dröja några veckor innan coronakrisens effekter på arbetsmarknaden blir fullt synliga, enligt Tomas Jonsson på Arbetsförmedlingen i Norrtälje.

■ TV: 100 000 i veckan kan testas för covid-19 – fler yrken ska prioriteras

Poliser, räddningstjänst och andra viktiga samhällskritiska grupper kommer att testas för covid-19 berättar Lena Hallengren, socialminister, på en presskonferens på fredagen.

Torsdag 16 april

■ LIVET I KARANTÄN. Självvald evakuering på Yxlan förde Östermalmspar närmare sin dotter: ”Jag fick en chock”

Marianne Flynner och Thomas Hedmalm har flytt Stockholm – ut till sitt fritidshus på ön Yxlan. Den självvalda evakueringen har fört dem närmare sin dotter med asperger. Nu har de blivit coronabönder.

Onsdag 15 april

■ Snart 5 000 coronasmittade i Stockholms län – många smittade på äldreboenden

Av de 4 990 positivt provtagna länsborna är 1 069 personer inskrivna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO-enheter i länet har 172 inrapporterat minst en boende med positiv diagnos av covid-19.

■ TV: ”Ser en bestående nedgång” – senaste nytt om covid-19

Tisdag 14 april

■ Alla kommunala gymnasieskolor i Stockholms län ställer in sina studentfiranden - det beslutades under tisdagseftermiddagen. I Norrtälje rör beslutet Rodengymnasiet, men även elever i privata skolor kan bli berörda.

■ LIVE-TV: Regeringen presenterar budgetåtgärder med anledning av coronaviruset – se presskonferensen här

■ TV: Många sjuka i covid-19 födda i Irak och Syrien – senaste nytt från myndigheterna

Annandag påsk 13 april

■ LIVET I KARANTÄN. Viktiga knepen för att klara isoleringen - Norrtelje Tidning har pratat med flera som lever i karantän

Påskafton 11 april och påskdagen 12 april

■ Icabutiken hyllas efter oväntade gesten till coronakrisens offer: ”Det värmer i hjärtat”

■ Vilt jubel utbröt när hemlig gäst besökte Elmstagården: ”Gjorde succé”

Långfredag 10 april

■ Riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever ökar i coronavirusets framfart, och elevhälsan i Norrtälje har därför öppnat en stödlinje. Det meddelas på kommunens hemsida.

■ TV: 100 dagar sedan första coronafallet uppmärksammades i Kina – WHO om coronaläget

■ TV: 77 nya dödsfall i Sverige – totalt 870 döda i landet

Torsdag 9 april

■ CORONAKRISEN. Så många är bekräftat smittade i Norrtälje just nu – Tiohundras vd:

”Var jätteorolig för ett par veckor sedan” I skrivande stund har Norrtälje 19 patienter i det så kallade covidflödet. Sju av dessa har testats för viruset men ännu inte fått provsvar, nio personer har testats positivt för covid-19, och tre personer vårdas akut. En exakt siffra på antalet avlidna ville Peter Graf inte uppge, men sa att det rör sig om en handfull personer.

■ LIVE-TV: Flera myndigheter håller pressträff om corona – 793 döda i Sverige

Onsdag 8 april

■ Vänthallen vid Norrtälje busstation har stängts i syfte att minska smittspridningen av coronaviruset, covid -19.

■ TV: 687 dödsfall i Sverige - myndigheter höll pressträff om corona

■ CORONAKRISEN. Norrtäljes politiker svarade på medborgarnas coronafrågor via chatt: ”Det är allvar nu”

Coronakrisen har väckt funderingar och rädsla bland många av Norrtäljes kommuninvånare. För att avhjälpa en del av oron samt reda ut vissa frågetecken samlades representanter från sex av kommunens partier för att svara på corona-relaterade frågor under en timmes direktsänd chatt, ledd av kommunens presschef, Lars Lindberger.

Staffan Tjörnhammar (M), Anders Olander (C), Andrea Kronvall (SD), Britt-Mari Bardon (V), Robert Beronius (L) och Ulrika Falk (S) var alla eniga om att man för tillfället har lagt politiska stridsyxor åt sidan, för att istället samarbeta i kampen mot smittspridning så väl som hanteringen av virusets negativa konsekvenser på samhället och välfärden.

Tisdag 7 april

■ Kommuninvånarna i Norrtälje som styr Sverige genom krisen: ”Vi får föregå med gott exempel”

Måndag 6 april

■ TV: 477 dödsfall i Sverige - myndigheter höll pressträff om corona (öppen)

■ Kommunfullmäktige går ner till halv styrka och nämnderna bantas från 16 till nio ledamöter. Så vill även kommunens demokratiska institutioner minska risken för smittspridning i coronatider.

■ För att säkerställa samhällsviktiga transporter och flyg till platser som är beroende av det har nu regeringen beslutat att temporärt satsa 105 miljoner på flygtrafik på en rad sträckor. Det avslöjades på en presskonferens på måndagskvällen.

■ CORONAKRISEN. Sommarens stora folkfest i Älmsta ställs in: ”Svårt att motivera”

Lördag och söndag 5 april

■ Note skänker 2000 munskydd till sjukvården: ”Kan man hjälpa till på något sätt så gör man såklart det”

■ Klara pluggade i USA – nu sitter hon i hemkarantän i Grisslehamn.

Sedan i slutet på augusti har Klara Lundén befunnit sig i USA för att plugga. När coronakrisen rullade in över världen stängde universitetet ner och internationella klasskamrater började röra sig hemåt. Då råkade hon ut för en olycka och kunde inte flyga. – Det kändes viktigt att hinna åka innan vi inte fick röra oss ute över huvud taget, säger Klara Lundén.

Fredag 3 april

■ Norrtälje sjukhus har tredubblat antalet IVA-platser: ”Inte jättemånga smittade”

■ Waxholmsbolaget: Undvik resor till skärgården i påsk: ”Vi kommer inte släppa på så många passagerare”

■ TV: Det senaste om corona-läget – se myndigheternas pressträff här

Torsdag 2 april

■ Region Stockholm har begärt att få aktivera det så kallade krislägesavtalet när antalet intensivvårdade patienter med covid-19 växer kraftigt. – Vi behöver ha personal för att bemanna alla dessa IVA-platser vi ska ha för att rädda liv under coronapandemin, sade finansregionrådet Irene Svenonius (M) under presskonferensen

Pappersbruket skänkte ansiktsmasker till Tiohundra: "Vården har ett skriande behov"

■ Onsdag 1 april

Första dödsfallet i Covid-19 i Norrtälje kommun bekräftat: En person boende i Norrtälje kommun har avlidit i covid-19 efter att ha smittats av coronaviruset. Det bekräftar chefläkare Susanne Bergenbrant Glas vid Norrtälje sjukhus.

Coronakrisen: Nu ber vården om skogsvisir och regnrockar- ”Titta i redskapsboden”

Nya riktlinjer under coronakrisen – så påverkas du

De nya riktlinjerna:

► Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

► Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.

► Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknade, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

► Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

► I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

► Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

► Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer kvarstår.

■ Tisdag 31 mars

Folkhälsomyndighetens senaste besked om coronaviruset – se pressträffen här

Coronakrisen: Norrtälje badhus stänger tidigare vissa dagar

Eckerölinjen stoppar all trafik – personal varslad om uppsägning: ”Det är en tuff situation”

■ Måndag 30 mars

Ge gymnasieeleverna skollunch från lokala restauranger. Så vill SSU ge de hemmavarande gymnasisterna skolmat och samtidigt hjälpa den krisande restaurangbranschen. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Beronius (L) är skeptisk.

Akut brist på skyddsmaterial – kommunen vädjar till lokala företag: ”Vi har en stor problematik”

Handläggare kan bli händer i vård och skola – kommunen ställer om för att möta coronakrisen

■ Söndag 29 mars

En boende på Solbacka äldreboende för demenssjuka har konstaterats smittad med coronaviruset.

Fem ytterligare personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Det visar söndagens siffror från Region Stockholm.

Sjuksköterskan Helena Wagner jobbar mitt i coronakrisen: När NT besöker sjukhuset i Norrtälje har de konstaterats några enstaka fall av coronasmittade patienter. Till en början skulle personer som blivit smittade skickas till Huddinge sjukhus. Det har man nu slutat med och vårdar i dagsläget smittade här på Norrtälje sjukhus.

– Det är ovanligt lugnt på akuten just nu. Jag tror att det är det för att många tar situationen på allvar. Det är det som räddar Sverige. Hos oss så räcker resurserna som intensivvårdsplatser, material, personal än så länge, säger Andreas Dahlqvist, enhetschef på akutmottagningen,

■ Lördag 28 mars

Norrtälje sjukhus i stor omvandling: ”Just nu förbereder vi för stormen” Vardagen är inte sig lik på sjukhuset i Norrtälje. Personalen flyttas omkring och får nya arbetsuppgifter

■ Fredag 27 mars

Fritidsboende kan bli utan hemtjänst – KSON prioriterar invånare: ”Ett extraordinärt läge”

92 döda i covid-19 i Sverige – Anders Tegnell: ”Det är pressat i Stockholm”

TV: Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds – ”Bröllopsfester kommer beröras”

■ Torsdag 26 mars

Coronakrisen slår hårt mot företag i kommunen. Här är kommunens nya initiativ.

Region Stockholm har gått ut med en intresseanmälan där du som arbetar eller har arbetat inom vården kan sättas in som extra resurs. Per Grundberg, kommunikationsansvarig på vårdbolaget Tiohundra, berättar om det via länken ovan.

CORONAKRISEN. Norrtälje handelstad erbjuder shoppingsugna gratis hemleverans: "Det är jag själv som kommer köra runt"

■ Onsdag 25 mars

NY VÅRDMODELL: Privata vårdaktörer ska stötta upp akutsjukvården – KSON: ”Måste komma till stånd nu på en gång”

18 personer avlidna i corona det senaste dygnet i Stockholm

■ Tisdag 24 mars

Färre avgångar i busstrafiken – SL bestämmer dag till dag vilka avgångar som dras in

Kommunen kartlägger hur många föräldrar som har samhällsviktiga yrken

CORONAKRISEN. Därför ska Norrtälje sjukhus avlasta andra sjukhus – ”Tyngdpunkten är att undvika smittspridning”

■ Måndag 23 mars

Dressmann överväger att permittera personal även i Sverige: ”Har det tufft just nu”

Mitt i coronakrisen - ökade intäkter och anställningar för matvaruhandlare: "Bunkringstendenser"

Kommunen startar hjälpförmedling – ska matcha personer i isolering med frivilligorganisationer

■ Söndag 22 mars

Klockan 21.15 på söndagskvällen sändes ett extrainsatt program av "Tal till nationen" med statsminister Stefan Löfven (S). Talet hölls med anledning av den pågående coronapandemin.

- Vill att ni ska vara förbered på att fler ingripande beslut kan komma. Ibland med kort varsel och ibland som stör vardagslivet än mer. Målet med regeringens arbete är att begränsa smittspridningen så inte väldigt många blir svårt sjuka samtidigt, men också att säkerställa resurser till sjukvården och att vi i denna tuffa tid lindrar konsekvenserna för dig som arbetar och för våra företag, sa Löfven i sitt tal.

Äldreboendet som gör allt för att smittan inte ska nå fram: ” Vi kan inte få panik här” - nedslag hos äldreboende i Norrtälje.

■ Lördag 21 mars

Efter coronautbrottet - så ska bankerna stödja Norrtäljeborna: ”Vi ska göra allt vi kan för våra kunder”

CORONAKRISEN. Så agerar lokala handeln för att stötta riskgrupper: ”Stort tryck”

■ Fredag 20 mars

Amanda Lind (MP), kultur- och idrottsminister och Christer Nylander (L), kulturutskottets ordförande, med en extrainsatt presskonferens med anledning av coronautbrottets konsekvenser.

LIVE-TV 11.00: Se kultur- och idrottsministern i extrainsatt pressmöte.

Norrtäljes små företag kämpar för sin överlevnad i spåren av det nya coronaviruset.

■ Torsdag 19 mars

Bortfall av lärare och elever i grundskolorna: ”Kan tänka mig att man blir mer och mer försiktig”

Ansvarig minister – ”Inte aktuellt med skolnedstängningar”

SL drar ner på trafiken i kommunen – glesar ut mellan bussturerna

■ Onsdag 18 mars

TV: Folkhälsomyndighetens presskonferens om utvecklingen i Sverige

Bedragare har dykt upp i coronasmittans spår, det meddelar polisen på sin hemsida. På hemsidan poängterar polisen att det viktigaste rådet är att aldrig lämna bankkort eller koder till okända, och aldrig logga in på banken om någon okänd säger att du ska.

KRÖNIKA: Norrtelje Tidning har ett viktigt ansvar – så arbetar vi med coronarapporteringen

LISTA . Norrtälje kommun presenterar stödpaket till lokala företagare. I vanliga fall ska besluten gå genom nämnden, men på grund av coronavirusets spridning har beslutsordningen ändrats. ”Kommer vara generösa och flexibla”

■ Tisdag 17 mars

Lägesrapport om coronaviruset – se myndigheternas pressträff här

Löfvens besked – gymnasieskolor och högskolor bör bedrivas på distans

EXPERTEN: Så ska du agera efter börsens kraftiga fall: ”Låt pengarna ligga kvar”

Under natten till tisdag visade provsvar att en patient på Norrtälje sjukhus är smittad av coronaviruset, uppger Tiohundra i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen.

■ Måndag 16 mars.

Regeringen presenterade budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Åtgärderna kretsade kring ett krispaket på uppemot 300 miljarder kronor, som ska skydda företag och arbetstillfällen i Sverige.

Coronaviruset fortsätter att drabba världen hårt. Nu slår det även mot BKV Norrtälje – som skulle ha åkt till spanska Alicante på träningsläger under tisdagen.

Nu höjer Norrtälje kommun beredskapen för att kunna bekämpa coronavirusets spridning.

■ Söndag 15 mars.

Myndighetsmeddelande: Myndigheter: Så kan vi tillsammans minska smittspridningen.För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber.

Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

Det här gör matbutikerna i Norrtälje kommun för att minska smittospridningen av coronaviruset: ”Plastpåsar används som handskar”

Matbutikerna i kommunen gör sitt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Genomgående tema är rena händer och sunt förnuft.

■ Lördag 14 mars.

Rimbo måste avsluta säsongen inför tomma läkare:

Rimbos ordförande om att få avsluta säsongen inför tomma läkare: ”Blir ju konstigt”

■ Norrtälje IK tvingas avsluta hockeysäsongen i förtid:

Säsongen avslutas på grund av corona – det händer med NIK:s kvalserie: ”Jättesurt – men lämnat ett förslag”

■ Ytterligare en person har avlidit av coronaviruset

Andra coronasmittade dödsfallet i Sverige

■ Det blir inga majblommor i år

Försäljningen av majblommor stoppas av rädsla för coronasmitta: ”Det är ett drastiskt beslut”

■ Stopp för färjor till Tallinn

Tallink Silja ställer in persontrafiken på Estland

■ MSB uppmanar alla att släppa paniken och sluta hamstra

MSB till alla som panikhamstrar konserver och toapapper: ”Ta det lugnt!”

■ Birka ställer in sina kryssningar på Östersjön fram till 8 april

Birka Cruises ställer in sina kryssningar

■ UD varnar för alla utlandsresor – två resebolag ställer in alla sina flyg

UD avråder från resor till alla länder

■ Fredag 13 mars. Det nya coronaviruset har lett till att allt färre reser med Stockholms kollektivtrafik. Totalt minskade antalet spärrpassager med nästan en halv miljon under förra veckan.

■ Akutmottagningen ändrar arbetssätt efter coronautbrottet:

På fredagen sattes en tillfällig byggnad upp utanför Norrtälje sjukhus akutmottagning. Här ska en första sortering kunna göras av misstänkta coronafall – detta för att minska att smittan sprids till övriga patienter.

■ Skolorna håller öppet – men tittar på tekniska lösningar för distansundervisning:

De kommunala skolorna i Norrtälje kommer inte att stänga - i alla fall inte i nuläget. Däremot förbereder man en eventuell situation där en stor del ur skolpersonalen är sjuk.

■ Vårens högskoleprov ställs in:

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att ställa in högskoleprovet den 4 april. Högskoleprovet kommer inte att genomföras våren 2020.

■ Torsdag 12 mars. Sent på onsdagen beslöt sig Region Stockholm för att ändra vilka som testas för coronaviruset. Endast de som redan ligger på sjukhus och de som tillhör en riskgrupp ska testas. Norrtälje kommun inför nu flera restriktioner med anledning av att Folkhälsomyndigheten höjde risken för smittspridning av coronaviruset. Kommunen undviker nu fysiska möten.

Till följd av att coronaviruset nu sprids i samhället så vidtar vårdbolaget Tiohundra fler åtgärder. Från och med den 12 mars stänger Tiohundras äldreboenden och vårdavdelningar på Norrtälje sjukhus för besökare. Och på måndag stängs även lättakuterna för drop-in besökare.

■ Onsdag 11 mars meddelade regeringen att stoppa alla evenemang med fler än 500 personer.

Vid midnatt förbjöds alla större sammankomster – polisen får rätt att gripa in.

Regeringen meddelade att karensavdraget slopas. Fokus ligger på att skydda de äldre och att alla ska stanna hemma om man börjar känna sig sjuk i en luftvägsinfektion. Omsorgskedjorna Attendo, Kavat, Vardaga och Norlandia inför besöksförbud på sina äldreboenden.

– Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp, säger Caroline Pettersson, vice regionschef på Vardaga.

En person i Sverige smittad av coronaviruset har dött meddelar Region Stockholm. Personen vårdades på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

spridning i Sverige till den högsta nivån. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara", skriver myndigheten på sin sajt.

■ Måndag 9 mars. Antal bekräftade fall av coronaviruset i Stockholms län fortsätter öka. Samtidigt kommer besked om att en person nu smittats utan att ha varit i riskområde eller träffat någon som konstaterats haft smittan.

Hur undviker jag smitta?

■ För att undvika att smitta andra ska du, enligt Folkhälsomyndigheten, stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är att stanna hemma ytterligare två dagar efter att du blivit frisk.

■ Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder och/eller använd handsprit. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel.

■ Covid-19 smittar främst genom hostningar och nysningar. Försök att nysa och hosta i armvecket eller i en näsduk (som sen slängs). Undvik att röra ansiktet och ögonen. Håll avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Symtom

■ Enligt 1177 Vårdguiden påminner symtomen om vanlig förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip eller diarré. En del får andningsbesvär och vissa personer får svårare besvär som exempelvis lunginflammation.

Symtomen oftast två–fem dagar efter att man smittats, men det kan dröja upp till 14 dagar.

När ska jag kontakta vården – och hur?

■ Enligt 1177 Vårdguiden ska du genast kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning (om inte dessa är öppna ska du kontakta akuten) om du plötsligt blir mycket sämre och/eller du får andningsbesvär även när du vilar.

OBS: Det är viktigt att ringa först, så att särskilda rutiner kan följas och du undviker att smitta andra.

■ Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Där kan du få hjälp att bedöma symtom.

■ Ring 113 13 för allmänna frågor om corona. Du kan även läsa information på 1177 Vårdguidens hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

■ OBS: Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och är en anmälningspliktig sjukdom. Den som drabbas är skyldig att kontakta vården så fort som möjligt och måste följa vårdpersonalens instruktioner. Här kan du läsa mer om smittskyddslagen.

Källor: 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten

Krisinformation om covid-19

Löpande uppdateringar från myndigheterna om coronaviruset.

DET SKA DU GÖRA FÖR ATT BROMSA SPRIDNINGEN:

■ Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. Du kan inte veta vad du bär på för virus.

■ Du ska vara hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt – gärna längre.

■ Jobba hemifrån om du kan. Ju färre människor man träffar, desto mindre risk att viruset sprider sig.

■ Personer över 70 år uppmanas att träffa så få människor som möjligt. Försök att få hjälp med att handla och träffa absolut inte krassliga barn.

■ Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

■ Håll avstånd till andra människor där folk samlas, inomhus och utomhus, i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

■ Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

■ Undvik att resa i rusningstid.

■ Avstå från onödiga resor.Fler råd på Folkhälsomyndighetens webbplats