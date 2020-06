Coronaviruset. Norrtäljeanstalten en av elva anläggningar med bekräftad smitta – ”Omöjligt att veta hur den har kommit in”

Enligt Maria Lindström, som leder myndighetens specialinrättade stab för att möta coronapandemin, finns det i nuläget inga pågående fall av sjukdomen inom Kriminalvården. Och hur smittan har kommit in på anstalterna är enligt henne omöjligt att veta.

– Vi tar emot nyinskrivna klienter, vi har våra medarbetare och även andra som kommer in på anstalterna, som psykologer och läkare. Och advokater och poliser måste komma in på häktena för att prata med dem som finns där. Så hur smittan kommit in, det är omöjligt att veta, säger Maria Lindström till nyhetsbyrån Siren.

Endast två av landets 32 häkten har haft konstaterade fall av Covid 19.