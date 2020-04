CORONA. Svåra tider för resebyråerna i Norrtälje: ”Kartan kommer att ritas om för hela branschen”

I mitten av mars berättade Norrtelje Resebyrå och Freys Resebyrå att de hade börjat få en del frågor och avbokningar från kunder på grund av coronapandemin. Sju veckor senare har det blivit många samtal och avbokningar i resebranschen. Dessvärre få eller inga nya bokningar ens för månader framåt i tiden, trots att många researrangörer erbjuder öppet köp och gratis ombokning.

– Folk avvaktar och lyssnar nog på UD:s avrådan från att resa fram till den 15 juni, säger Anna Lundberg, resebyråchef på Freys Resebyrå i Norrtälje.

Väntetiderna på att få svar från bolagen på återbetalningsansökningarna har ökat enormt. Från att normalt få svar på ett par veckor till att nu dröja upp till ett par månader, oavsett flygbolag.

– Vi kan inte göra så mycket mer än att skicka ansökan och vänta, säger Anna Lundberg.

Hon liksom övrig personal är korttidspermitterad och öppettiderna i butiken är begränsad till fyra timmar per dag. Då hjälper de kunder med av- och ombokningar vartefter flygbolagen ställer in sina resor. Om det blir utökad permittering eller varsel för personalen på Freys Resebyrå, kan inte Anna svara på.

– Just nu är vi samma personalstyrka på fyra personer och sen när allt sätter igång igen så kommer vi ju behövas allihop. Men vi får hoppas att det vänder snart för alla branscher, säger Anna Lundberg.

Situationen är densamma för Norrtelje Resebyrå där personalen, som också är korttidspermitterad, hjälper kunder att av- och omboka resor som har ställts in. Några nya resebokningar finns av naturliga skäl inte och därmed inga intäkter.

– Det är avhängigt UD:s avrådan som än så länge gäller till och med 15 juni. Fortsätter det här kommer hela kartan ritas om för hela branschen; resebyråer, flygbolag och researrangörer, säger Lars-Åke Radojewski, vd på Norrtelje Resebyrå.

Enligt paketreselagen är resebyråerna skyldiga att återbetala inställd resa till kunden, samtidigt som flera flygbolag och hotell inte betalar tillbaka pengar till resebyråerna.

För att säkra att resebyråer, researrangörer och konsumenter får tillbaka sina förskottsbetalningar för inställda resor vill branschföreningen Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) att regeringen inrättar en stödfond. Ur den ska resenärer som har rätt till återbetalning få sina pengar. Förslaget är att fonden ska finansiera sig själv genom att resenärer de kommande tjugo åren betalar en avgifter på fem kronor per flygbiljett och 25 kronor per paketresa som sätts in på fonden.

– Vi har funnits i 29 år och varit med om askmoln, tsunami och nine-eleven. Därför har vi byggt upp en egen fond, men den räcker ju inte hur länge som helst, säger Lars-Åke Radojewski.

Trots att situationen är minst sagt ansträngd för resebyrån, planerar de ändå framåt.

– Det gäller att försöka vara kreativ. Vi lägger upp resor för 2021, så vi har inte på något sätt gett upp, säger Lars-Åke Radojewski.