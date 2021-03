CORONA. Aldrig tidigare skådad boom för bygglovsansökningar i kommunen: ”Otroligt mycket”

Coronapandemin har som bekant fått stora följdverkningar på en rad områden i samhället. Inte minst tillbringar många betydligt mer tid i sina fritidshus och dessutom gör man det under en större del av året jämfört med före pandemin.

Redan i somras berättade NT att Norrtälje kommuns bygglovsavdelning var utsatt för ett högt tryck från just fritidshusägare som ville bygga om och ut sina fastigheter. Efter det fortsatte trenden med oförminskad styrka året ut. Faktum är att bygglovsärendena under första kvartalet 2021 lagt i en ännu högre växel och formligen öst in.

2020 tog bygglovsavdelningen hand om totalt 2 836 ärenden vilket är den högsta siffran på fem år. Bara under första kvartalet i år (räknat fram till 25 mars) har man fått in 877 ärenden att jämföra med 693 motsvarande period ifjol.

– Det är definitivt fler ärenden än vi brukar ha. Det här är en "all time high", som man säger. Jag förstår det som att det har med pandemin att göra, många jobbar hemifrån, säger bygglovschefen Johan Andersson.

Och han borde veta. Johan Andersson arbetade själv som handläggare i nästan ett decennium innan han tillträdde sin nuvarande tjänst för något år sedan.

– Dels får vi in fler ansökningar än vad vi brukar ha och sedan är det fler frågor som kommer in, säger han.

De allra vanligaste ärendena handlar om anmälningar om att uppföra så kallade Attefallshus. Tvåa på listan är tillbyggnad av fritidshus.

Exakt vilken effekt coronapandemin skulle få när det gäller just bygglovsärenden var svårt att förutspå, menar Johan Andersson.

– Vi hade inte riktigt räknat med den ökande ärendemängden. Det är otroligt mycket.

För att minska arbetsbelastningen något för de 13 heltidsanställda handläggarna på avdelningen har nyligen en extra medarbetare tagits in. Den lagstadgade maxtiden på tio veckors handläggningstid har man inte varit i närheten av att behöva överskrida, enligt Johan Andersson, även om det just nu tar lite längre tid än vanligt att få sitt ärende hanterat.

Hur gör ni för att klara av anstormningen av nya ärenden trots i princip samma mängd personal?

– Det är en bra fråga. Det korta svaret är att vi lägger mindre tid på utvecklingsprojekt, som till exempel att se över våra processer och försöka kapa "slöserier". Det är en sån sak som vi måste dra ned lite på.

Vilken är det vanligaste felet folk gör när de skickar in bygglovshandlingar?

– Det vanligaste är att vi får in undermåliga situationsplaner (ritning som visar tomten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån, reds. anm), då är det svårt för oss att göra en bedömning och då måste man komplettera sitt ärende. Ett korrekt kartunderlag går att beställa från geodataavdelningen på kommunen.

Till sist har Johan Andersson ett tips till den som vill att bygglovsärendet ska gå så fort som möjligt:

– Om det är något man ska propsa på är det att använda vår e-tjänst. Det är nog det viktigaste verktyget, då får man även bättre överblick i vad som händer i ärendet.

Handlagda bygglovsärenden i Norrtälje kommun 2016-2020

2016: 2 798

2017: 2 567

2018: 2314

2019: 2341

2020: 2 836

Läs också: Många vill bygga i coronatider – fritidshus i topp: ”Det har varit otroligt mycket”