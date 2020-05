Cigoteket fimpar butikerna – Tvingas sälja framgångsrikt varumärke

Inledningsvis gick e-cigg-kedjan Cigotekets affärer över förväntan. Norrtäljeföretaget som startades 2013 hade under kort tid öppnat upp fyra butiker i landet, varav en var belägen på Tullportsgatan i Norrtälje. E-handeln blomstrade den med, och omsättningen ökade med nästan 100 procent varje år fram till hösten 2019.

Då kom USA med nya rekommendationer och varningar gällande e-cigaretter, vilket ställde till det en hel del när det gällde den internationella delen. Cigoteket tappade snabbt den stora amerikanska kundgruppen förklarar John Adams. Pandemin blev nådastöten som släckte brödernas e-cigg-företag.

– I januari i år investerade vi en hel del inför det kinesiska nyåret, då den globala marknaden brukar skjuta i höjden, men just då kom COVID-19 som ledde till att fabriker stängdes ner helt och hållet då flera länder gick in i lock down.

I Sverige innebar krisen att det blev allt svårare att ta in anpassade och godkända produkter, så bröderna började banta ner företaget genom att stänga några av butikerna. Tanken var att fokusera på den svenska marknaden under 2020 och återöppna nya butiker i mitten av 2021. Den tanken fick de lov att ge upp.

– Hyreskontrakt utgjorde till slut bara en kostnad eftersom vi inte hade någon försäljning, så då återstod bara att sätta Cigoteket AB i konkurs. Varumärket är sålt till nya ägare, och våra anställda fick ett erbjudande att följa med, säger John Adams.

Planen är att online-handeln samt butikerna i Norrtälje, Stockholm och Göteborg skall fortsätta nästan som vanligt men i ny regi. John Adams och hans bror Lookman Adams kommer att fortsätta sälja e-cigaretter, vapes och liknande produkter till återförsäljare inom EU, Mellanöstern och Asien. När situationen har stabiliserats hoppas de på att kunna öppna upp på nytt i Sverige.

– Det klart vi har den målsättningen, det här är vårt hemland. Men först måste vi vänta ut covid-19, säger John Adams.