Chihuahuan Gizmo försvann spårlöst: ”Jag hoppas han är vid liv”

Camilla Schinkler bor på Håtövägens vägskäl vid E 18 mot Kapellskär. Hon hade åtagit sig jobbet att passa lilla Gizmo när hans husse och matte Johan och Jessika Eriksson i Åkersberga skulle åka på semester denna vecka.

Camilla hade haft Gizmo i bara ett dygn när han försvann.

– Han är extremt rädd av sig, för han känner inte mig så väl. Men på natten så var han lite orolig så jag tog ut honom för att han skulle få kissa. Vid ett ljud blev han rädd och backade ut kopplet och bara försvann, berättar Camilla Schinkler.

I flera dagar har Camilla letat efter hunden, som är en chihuahuakorsning. Den är svart med vita inslag, som vita ben, bröst, nos och svanstipp. Gizmo har halvlång päls.

En id-hund har varit ute och letat tre gånger efter Gizmo, men utan resultat.

– Vi hoppas att vi får in observationer från folk som har sett honom. En observation som vi fått in har sett honom mellan Håtö och Spillersboda. Får vi in fler observationer kan vi ta in id-hunden igen, säger Camilla Schinkler.

Under torsdagskvällen var Camilla ute och letade efter den bortsprungne Gizmo.

– Men det går inte så bra, säger hon.

Camilla hoppas nu att allmänheten kan hjälpa henne, och uppmanar alla som bor i området att hålla ögonen öppna för att kunna hitta Gizmo.

Hunden är en liten chihuahuakorsning, som inte är mycket större än en fullvuxen katt. Han är väldigt skygg.

Fotnot: Har ni upplysningar om Gizmo kan ni ringa Camilla Schinkler på mobilnummer 076-252 40 63.