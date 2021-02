CHEFREDAKTÖRENS KRÖNIKA: NT:s utbud växer sig starkare

"NT ligger mig varmt om hjärtat". Citatet skulle ha kunnat ha kommit från någon av de tiotusentals personer och läsare som Norrtelje Tidning når dagligen - men den här gången tillhör de någon annan.

Christer Andersson, tidningsmannen, har tillsammans med sin familj nu valt att sälja familjeägda Roslagen Runt till Bonnier News – Norrtelje Tidnings ägarkoncern. För några veckor sedan hade jag ett telefonsamtal med nämnde Christer. Det var ett intressant samtal om Roslagens Runts närmare 30 år på tidningsscenen, Roslagens medielandskap och om hur viktigt det är med ett dagligt driv för att få snurr på en gratistidning.

Du kan som publicist lära dig något varje dag. Det är tydligt. Så tack, tack för ett härlig och ärligt samtal.

I och med det här köpet förstärker Bonnier News Local närvaron i Roslagen och NT förstärker samtidigt sitt utbud när det kommer till redaktionellt innehåll och möjligheter för annonsörer.

Idag kan Norrtelje Tidning erbjuda publiken en rad möjligheter när det kommer till aktuellt innehåll under ett år.

Vi ger ut sommartidningen Helg, vår- och sommarbilagor - samtidigt som vi nu även lagt till Roslagen Runt i utbudet. Femdagarstidningen NT erbjuder läsarna en oberoende granskning av den lokala makten, dagliga berättelser från människor och en nära bevakning av idrottslivet.

Norrtelje Tidning har nu kommunens bredaste utbud av läsvärt redaktionellt innehåll under ett år - när vi tittar på antalet publiceringskanaler och utgivningstillfällen.

Tidningen Roslagen Runt har sedan 1993 fungerat som en viktig aktör när näringslivet framhävts och där de många temasidorna i Roslagen Runt gjort månadstidningen populär bland läsarna i kommunen.

Det är från och med nu NT:s ambition att fortsätta utveckla produkten och bidra till en ökad räckvidd - i och med förvärvet av Roslagen Runt.

Vi vill samtidigt uppmana er i publiken att höra av er till Norrtelje Tidning om ni har frågor om vårt utökade utbud.

Vi finns här för er och det är era tips till tidningen eller åsikter om innehållet som bidrar till att vi tar rätt väg in i framtiden.

NT:s redaktionella och kommersiella utbud 2021 - bilagor och dagliga nyhetsuppdateringar

Tidningen Helg

En somrig och bildvänlig bilaga där innehållet ska nå ut till bosatta men även sommargäster i alla åldrar. De som inte känner till Roslagen ska få upp ögonen för saker du kan aktivera dig med i området - när du läser tidningen. Ett exempel är 2020 års återkommande inslag och tips på bra hemester-platser i kommunen. En populär läsarbildstävling återkommer också. Delas ut till fasta boende och fritidshus i kommunen - vid åtta tillfällen 2021. Kommer under 2021 skifta namn - på grund av nya utgivningsdagar.

Allt om Roslagen Vår och Sommar

Bilagorna är två säkra kort när det gäller att fånga trender med koppling till respektive årstid. Delas ut till fasta boende och fritidshus i kommunen. Utgivning i april (vårbilaga) och juni (sommarbilaga).

Norrtelje Tidning

Kommunens enda nyhetskälla när det kommer till nyhetsuppdateringar 365 dagar om året på Norrteljetidning.se och i nyhetsappen. NT delas ut fem dagar i veckan till tidningens prenumeranter. Räckviddssiffran för NT dagligen - helåret 2019 - är 36 000, enligt Kantar/Sifo (Orvesto Konsument).

Roslagen Runt

Är en månadstidning med tio utgivningstillfällen per år. Gratistidningen innehåller flertalet fasta säsongsbaserade teman per nummer med ambitionen att vara en tidning för hela Roslagen - med nedslag på en mängd olika orter. Grundidén att Roslagen Runt ska vara en kommersiellt stark annonstidning gäller än idag. Idag ligger Roslagen Runts upplaga på 31 200 exemplar. Under sommarmånaderna ökas upplagan till 50 000 exemplar.