CHEFREDAKTÖRENS KRÖNIKA: Ge någon lite extra värme – via Norrtelje Tidning

Norrtelje Tidning ska vara din samlingsplats, Roslagens röst och vi ska vara lyhörda, varje dag.

Vi har publiken i fokus och följer dagligen vad som berör er där ute i publiken.

Därför drar vi igång initiativet; skicka din hälsning, för att möta upp de som vill träffa sina nära och kära just nu - men inte har möjlighet.

Via NT:s nyhetsapp, vår sajt Norrteljetidning.se och via papperstalongen i papperstidningen kan du nu skriva några kärleksfulla rader till någon som fått hjälp av - eller som du vill ge lite extra värme.

NT har en viktig roll att göra relevant lokaljournalistik samtidigt som vi ska ger läsare chansen att via våra kanaler sprida tack, budskap och hälsningar.

Det finns så många där ute som just nu behöver hjälp och som har fått hjälp från nära, kära, vänner eller nya bekantskaper. Det är viktigt med stöttning mellan medmänniskor i samhället just nu. Och den här krisen medför just det.

Så låt oss veta.

Ge oss din historia, ni kan mejla mig eller [email protected] - men framförallt, skicka en hälsning eller ett tack - till någon eller några som gjort något extra för dig.

Redan nu kan du fylla i och skicka en hälsning på sajten.

NT har tagit emot enormt med reaktioner gällande vår corona-bevakning och vi har berättat om flera vardagshjältar och initiativ i en svår samhällskris.

Vi kommer att fortsätta göra jobbet där ute - lokaljournalistiken är viktigare än någonsin.

Har ni några nyhetstips med anledning av coronakrisen? Vill du lyfta fram någon vardagshjälte? Hör av dig till Norrtelje Tidning.

Min adress hittar ni nedan.

Vår tipsadress ovan.

Vi ska var nära publiken varje dag.

Tack för att du läser NT.

Fotnot: På webbsajten skickar du din hälsning via Familj, kategori och hälsningar, innan du bokar din hälsning och annons (utan kostnad). Instruktioner kommer även finnas i tidningen, torsdag.

Skicka gärna din hälsning – klicka här