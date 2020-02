Chefredaktören svarar - därför skriver vi om kommunens mäktigaste

För tredje året i rad: NT listar kommunens mäktigaste - och Norrtelje Tidnings chefredaktör berättar här nedan om list-publiceringarna.

Varför är det viktigt att NT gör denna lista?

- Redaktionen har under en lång tid arbetat med årets lista och sedan tidigt under hösten 2019 har NT-journalisten Richard Grandin även gjort en rad djupgående intervjuer med personer på listan under parollen; Människorna bakom makten. Vi ska givetvis göra den här maktlistan, men vi ska samtidigt berätta om vilka de med inflytande är, belysa makt - och hur de hamnat där de är idag. Grundarbetet för listan har i det hänseendet skilt sig något, från tidigare år.

Kan man ta denna lista för sanning, vad är din åsikt om detta?

- Nej, det bygger på arbetet från NT:s redaktion och det urval samt bedömning redaktionen har gjort kopplat till att definiera makt med kopplingar till de som medverkar på listan, säger Carl.

Du har själv en plats på listan. Vad kan du säga om makt?

- Jag har själv inte varit inblandad i min placering på den aktuella listan och redaktionen har arbetat med listan och vår satsning på att synliggöra begreppet makt, vi har blandat annat pratat med en expert i frågan.

- Som person har jag ingen som helst makt i kommunen - men som jag var inne på så har NT makt - där jag är involverad i strategiska och publicistiska beslut.

- Norrtelje Tidning har ett stort inflytande lokalt. Och vi gör det här tillsammans; det dagliga arbetet med att vara en viktig daglig nyhetskälla och att granska. Det är ett lagarbete sker över hela linjen. Här ingår hela redaktionen som dagligen gör ett enormt bra och viktigt arbete.