Chefredaktören om vägen framåt 2020: Ännu mer relevant lokaljournalistik – tack vare publiken

Min morfar, Georg, 92 år - har då och då frågat mig:

- Vad pratar folk om nu då? Där ni bor.

Samma fråga kom nu under julhelgen, vid det traditionsenliga besöket i Västerås.

Jag har alltid känt en uns av värme inombords när den frågeställningen dykt upp eftersom den så enkelt kan överföras till vad lokaljournalistik ska bestå av:

Att dagligen fånga upp det som är relevant för människor.

För NT ska dagligen beröra och vara en samlingsplats.

Norrtelje Tidning ska låta publiken stå i fokus och skapa utrymme för människornas berättelser.

År 2020 är året då NT varit en nyhetskälla i kommunen och Roslagen i 140 år. *Vi får tacka den unga boktryckaren vid namn Adolf Westerlund, från Strängnäs, för sin driftighet. Våren 1880 köpte han upp ett konkursdrabbat tryckeri, ordnade utgivningsbeslutet via justitieministern för att den 15 maj 1880 ge ut det första numret av Norrtelje Tidning, Roslagens allmänna nyhets- och annonsblad.

Från lokalerna på Tullportsgatan utkom sedermera NT:s pappersutgåva en gång i veckan.

Det har ju onekligen hänt en del sedan dess.

***

Och nu när NT gått in i ett nytt decennium, i sitt tredje sekel, gör vi det med ett fortsatt starkt lokalt fokus där NT ska vara exklusiva på den lokala marknaden när det kommer till daglig nyhetsrapportering i flera olika publiceringskanaler och att göra skillnad med lokala granskningar.

Det här ska vi fortsätta utveckla - och arbeta efter - i vår väg framåt.

NT ska vara något att samlas kring, för nyheterna som berör läsarna, tittarna - och företagen som vill synas hos oss.

LÄS MER: NT LIVESÄNDER RÅNÄSCUPEN 3-5 JANUARI. Största tv-satsningen någonsin – 50 matcher visas av NT

Här är några punkter som förstärker bilden av NT som en viktig lokal aktör - och varför en prenumeration hos oss är förknippat med mervärde:

# Ensam leverantör i kommunen när det kommer till att livesända lokalidrott inom bredd-, ungdom- och seniorsport. För de som inte kan vara på plats på arenorna för att följa sina nära och kära är det en viktig service för NT att kunna erbjuda livesänd idrott. Bara i helgen livesänder vi 50 lokalfotbollsmatcher från Rånäscupen. Och innan årsskiftet offentliggjorde vi satsningen på ungsport.

# En agendasättande journalistik där vi kan nämna Tio Hundra-granskningen, en serie artiklar om höstens rånvåg bland ungdomar och de många publiceringarna under vinjetten Samhällskontraktet. Samt de djupgående och öppenhjärtiga intervjuerna med de människor som intresserar en bred publik, på grund av sitt inflytande: Makthavarna i Roslagen.

LÄS MER: Aleksandar Srndovic: ”Jag hann aldrig tänka, tårarna bara kom. Det är den sorgligaste dagen i mitt liv”

# Över lång tid har NT varit en lokaltidning där unika berättelser fått utrymme.

Efter det uppmärksammade Nightmare Outlet-rånet 2018 - berättade den drabbade butikschefen om händelsen - i just NT, för att senare följas upp inom det lokala Samhällskontraktet.

Under december 2019 följdes den stora Vreta-branden 2016 upp när familjen berättade om den uppslitande händelsen, då huset brann ner till grunden - i just NT.

Och värt att nämna i sammanhanget gällande starka berättelser är de initierade Alfrida-uppföljningarna som nu i inledningen av det nya året dyker upp i våra kanaler - ett år efter stormen som får betecknas som det förra decenniets största nyhetshändelse i kommunen.

# Under 2020 vill NT vara fortsatt ledande när gäller att ta hem stora evenemang. Vi bidrar med bildextra och livesänder från folkfester som lokala marknader - eller Custom Bike Show. Vi omfamnar givetvis sommarens Grand Prix-tävling från Hallstavik med självförtroende och när regionens enda lag på högsta elitnivå, Rospiggarna Speedway, slåss om segrar på Credentia Arena ska vi ge användarna bästa möjliga bevakning.

Här är vi, enligt mig, bäst i klassen.

LÄS MER: Tre år efter ödesdigra branden – Ira: ”Om jag vetat då det jag vet i dag, hade jag tagit andra beslut”

# Vi har tidigare berättat om hur viktigt det är och att det är med stolthet NT gärna syns kopplat till olika lokala initiativ. Vi är drivande i projekt såsom Idrottsgalan och Företagsgalan - och engagerade i BKV Norrtäljes satsning NT-ligan och samhällsprojektet En plats för alla.

# Norrtelje Tidning är ledande i kommunen när det kommer till att ge nya och nuvarande läsare - dagliga nyhetsuppdateringar via nyhetsappen och sajten. Appen hittar ni givetvis där appar finns.

***

Att NT når tiotusentals personer dagligen via flera olika publiceringskanaler märks också tydligt när vi är ute och möter er.

Under höstturnén i Bergshamra, Älmsta, Rimbo och Norrtälje skapade vi tillsammans med er i publiken, ett folkligt engagemang.

Norrtelje Tidning vill tacka alla er som kommit ut till oss för att ställa frågor om våra produkter, bidragit med feedback om vad vi kan göra bättre - eller endast lämnat in ett nyhetstips.

Under parollen #RoslagensRöst har ni mejlat in eller lagt en fin liten lapp i vår brevlåda som också åkt med på turnén. Och under året kommer Norrtelje Tidning att följa upp en rad av de tipsen och berättelserna som inkommit till oss.

Att ni vill vara med och bidra, till vårt innehåll, är mycket glädjande och viktigt för att kunna belysa exempelvis missförhållanden och där människor vill utkräva svar via Norrtelje Tidning.

Under den inledande delen av 2020 kommer NT fortsätta sin redaktionsturné och besöka orterna Hallstavik, Gräddö, Häverödal och Edsbro - i en första etapp.

Vi ser gärna att ni fortsätter att möta upp oss för att fortsatt ta chansen att påverka och bidra med tankar som direkt och indirekt kan generera relevant innehåll för Norrtelje Tidning.

Ni i publiken har bidragit med viktiga insikter inför 2020 och fört fram idéer gällande människor och historier som vi både bör och ska ge mer utrymme i våra kanaler.

Fortsätt att höra av er: besök oss på Stora Brogatan, möt oss på ute turnén eller hör av er till oss på redaktionen.

Det är ni som ska stå i fokus, varje dag.

###

Fotnot: Vad vill ni läsa om i Norrtelje Tidning under 2020?

Hör av Er - klicka på mejladressen här nedan och skicka ett mejl till mig.

-----

*Utdrag från boken Tryck och Press i Roslagen, av Esse Jansson, Norrtelje Tidning Förlag.