Caspar tolkar R&B-stjärna i Idol: ”Hon känns äkta och lägger skön style”

Förra fredagen blev det ikonisk 70-talsrock för Caspar Camitz när han sjöng Fleetwood Macs "Go your own way". Klippet när han framför låten är ett av de mest sedda på TV4:s Idolsajt.

Inför fredagsfinalen imorgon, då temat är vinnarlåtar, vänder han helt om genremässigt – och tar sig an Alicia Keys R&B-anthem ”Fallin” från 2001.

”Det känns betydligt tryggare den här veckan, jag har ett tydligare grepp om låten. Alicia har alltid varit med genom åren, hon känns äkta och lägger skön style. Dessutom är hon snygg haha” skriver Caspar i ett sms till NT.

Programmet sänds på TV4 klockan 20.00 den 16 oktober.

Övriga deltagare kommer att sjunga följande låtar:

Paulina Pancenkov: Survivor - Destiny’s Child

Herman Silow: Crazy in love - Beyncé ft. Jay-Z

Niklas Hultberg: We are young - fun. ft. Janelle Monáe

Ella Hedström: bad guy - Billie Eilish

Nadja Holm: Finesse (remix) - Bruno Mars, Cardi B

Mattias Nederman: Stay with me - Sam Smith

Simon Karlsson: When you were young - The Killers

Nova Luther: Dancing on my own - Robyn (Patrik Berger mashup)

Affe Hagström: (Sittin’ on) the dock of the bay - Otis Redding