Camillas fyraåring fick inte komma in på sjukhuset – undersöktes i bilen istället: ”Behandlades som att han hade pesten”

Det var under tisdagsmorgonen som Camilla Häggström märkte att hennes vattkoppesjuke son Edvin hade ont i öronen. Hon beslutade sig för att ta med honom och minstingen Teo till Husläkarmottagning Norrtälje Norra för att få det bekräftat, och för att få antibiotika utskrivet. Men när hon ringde till mottagningen fick hon veta att Edvin inte var välkommen in.

– Jag förstår fullt ut att det finns personer i riskgrupper som måste skyddas från vattkoppor. Samtidigt är det här en vanlig barnsjukdom och han behövde ju få vård för sina andra komplikationer, säger hon.

Först fick hon prata med en sköterska som hälsade att läkaren rekommenderade smärtstillande i form av ibuprofen, ett läkemedel som enligt vårdguiden ska undvikas vid vattkoppor, då detta kan förvärra symptomen. När Camilla Häggström påpekade detta erbjöd sig en läkare att skriva ut antibiotika utan att undersöka fyraåringen.

– Men det kändes ju inte alls bra. Läkaren gav med sig och sa att vi kunde komma in, och så skulle de ta in oss direkt i ett undersökningsrum. Kort därpå ändrade de sig en gång till. En sköterska förklarade att viruset kunde ta sig in i lufttrumman och smitta nästa patient i rummet. Om det hamnade på fel person skulle någon kunna dö, säger Camilla Häggström.

När hon ringde och kontrollerade detta med en jourhavande sjuksköterska på 1177 vårdguiden blev sjuksköterskan och dennes kollega förvånade. De hade aldrig hört talas om vattkoppor som smittas via ventilationssystem.

Sjuklingen Edvin ser medtagen ut där han ligger utsträckt i familjens soffa, men nu har han fått antibiotika. Han fick till slut träffa en läkare.

– De skickade ut en läkare till bilen som böjde sig in i full skyddsmundering. Det kändes lite extremt att han behandlades som att han hade pesten. När han hade konstaterat att det var öroninflammation sa han att han skulle skriva ut antibiotika så att vi kunde hämta ut den direkt på apoteket.

– Om Edvin behandlas på det här allvarliga sättet på sjukhuset är det märkligt att de nästa sekund föreslår att jag ska ta med barnen in på apoteket.

När NT träffar primärvårdens ledning under onsdagseftermiddagen förklarar de att det har skett ett misstag.

– Här har vi har brustit. Vi skulle ha tagit in pojken eftersom han hade andra symptom som behövde undersökas, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, biträdande verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig vid Tiohundras primärvård.

Hon tillägger att bilundersökningar dock förekommer i vissa fall.

– Om det bara handlar om att en förälder behöver ett intyg om tillfällig föräldrapenning när det gäller vattkoppor, då händer det att en läkare kan gå ut och konstatera att barnet fortfarande är sjukt.

Har Coronaviruset skapat extra försiktighetsåtgärder hos personalen?

– Nej det har skapat högre belastning på mottagningarna. Men vattkoppor i sig är otroligt smittsamma. Enligt våra rådande rutiner ska en personal komma ut och hämta patienten och ta in den avsides till ett undersökningsrum, för att undvika att den träffar gamla och multisjuka patienter. Så blev inte fallet här och det kan vi bara beklaga.