Bröt förlustsviten – i Nordengrims comeback: "Jättestolt"

Efter två tunga förluster mot Vaksala SK och Västerås BK30 var Rimbo piskat att studsa tillbaka – när ytterligare en svår bortamatch väntade på Tibblevallen mot tabelltrean Täby FK.

Men Rimbo, som fått ännu en spelare på skadelistan i form av måldrottningen Michaela Johansson, hade långt ifrån gett upp på förhand – utan var fast bestämda att verkligen ge hemmalaget en fajt.

Och det gjorde man också – anförda av bland annat målvakten Amanda Andersson, som spikade igen helt och hållet, och comebackande EmmaLi Nordengrim.

För trots att Täby radade upp målchanser, så lyckades de blåsvarta inte få hål på Rimboförsvaret.

– Först och främst är jag jättestolt över laginsatsen. Vi hade bestämt oss för att åka härifrån med minst en pinne och med tanke på vad vi kom ifrån känns det som en vinst för oss. Laget hade ändå förlorat två raka matcher, men den här insatsen kan ingen ta ifrån oss, säger Nordengrim efter 0–0.

Som alltså var tillbaka i Rimbotröjan på division 1-nivå för första gången sedan den sista omgången säsongen 2018, när laget förlorade mot Bollstanäs SK med 1–0.

– Men gud, det var riktigt kul. På ett sätt kändes det som vanligt och var inga konstigheter alls. Men att jag spelat två träningsmatcher och seriepremiären med division 3-laget underlättade förstås för tempot i kroppen. Sedan är det ju här en annan nivå, men det kändes bra.

Vad tyckte du att du tillförde?

– Jag försöker vara tydlig i allt jag gör. När jag pressar, snackar och har bollen. På sätt hoppas jag att jag tillförde ett lugn och lite rutin. I den fysiska statusen har jag en bit kvar, men då får man jobba med andra bitar och bidra med hundra procent på andra sätt.

Säsongen 2018 stod Nordengrim för sju mål och 13 assist på 20 matcher. På frågan om när publiken får se henne bjuda på samma siffror svarar hon att det helt enkelt återstår att se.

– Vi har en dialog om hur mycket jag ska spela. Jag har ju varit inställd på att framför allt spela med division 3-laget, men i och med det tuffa läget så sa vi att jag får kliva in här och hjälpa till lite. Först skulle jag bara spela lördagens match mot Skutskär, men nu tog vi dessa två matcher och sedan får vi se vad det blir efter uppehållet. Det är inte spikat, utan kommer att avgöras under säsongen. Men visst ska vi väl kunna peta in någon poäng på lördag, skrattar hon.

Och hyllar sedan lagkamraten i mål, Amanda Andersson, som var mer eller mindre omutbar mellan stolparna oavsett hur mycket Täby skapade.

– Matchens lirare. Helt fantastisk. Hon var inte nöjd med sin insats senast och Amanda fungerar på så sätt att hon använder det som tändvätska. Jag har nog aldrig sett henne så här bra, hon plockade allt och var som en vägg. Hon visade rejäl pondus och vi har fullt förtroende för henne.

Vad betyder den här poängen för laget?

– Alla vet ju vilket bra lag Täby är, så att vi kan gå rakryggade härifrån kommer att stärka oss jättemycket, säger Nordengrim.

Och hoppas att Rimbo, som var hyfsat tillbakapressade mot Täby, ska kunna vara mer bollförande i lördagens match mot Skutskär.

– I sista tredjedelen finns mer att önska. Nu är det så klart jättetufft med våra skador och inte minst på "Mickis", för hon är ju en målgaranti. Men vi får jobba med spelarna vi har och får tillbaka en del framöver.

Ja, hur ersätter man hennes målskytte?

– Man får sprida ut målskyttet på flera spelare och vi har många andra som kan göra mål. Tilde (Gustafsson) är duktig felvänd och "Ullis" (Matilda Ullström) kan löpa på rätt ytor. Vi mittfältare kan komma upp högre och hota med distansskott. Får vi till ett mer etablerat anfallsspel på sista tredjedelen så kommer fler spelare att bli involverade, avslutar Nordengrim.

Därmed har Rimbo spelat in fem poäng på fem matcher. Matchen mot Skutskär börjar klockan 13.00 på lördag och sänds på norrteljetidning.se/sport och i nyhetsappen.