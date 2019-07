Brandberedskapen på skärgårdsöarna: ”Skulle riset ta eld på ön så är det inte roligt längre”

Anmäl text- och faktafel

Med start lördagen 20 juli kommer räddningstjänsten i samklang med sjöräddningssällskapet åka ut bland Norrtäljes skärgårdsöar för att utbilda och informera de boende om brandskydd, första hjälpen och sjösäkerhet. Under fyra dagar ska totalt 16 öar besökas.

– För oss handlar det rent generellt om att förebygga brand på våra skärgårdsöar, säger räddningschefen Magnus Wallin.

För vad gör man om det inträffar en brand på en ö utan land eller färjeförbindelse? Blidö är den enda brandstationen som finns i Norrtäljes skärgård. Och trots att öbränder är en ovanlig företeelse, händer det ändå ett antal gånger per år konstaterar Magnus Wallin, som minns hur man nyttjade Sjöfartsverkets helikopter till just Blidö under ett larm för cirka två veckor sedan.

– Det var första gången i Norrtäljes historia som en helikopter användes för transport av brandstyrka vid brand på ö. Det var mer eller mindre en historisk händelse.

För öbon Göran Sandberg är brandsäkerhet viktigt. Han är boende på Gräskö, som på lokalt initiativ dragit kommunalt vatten och avlopp ut till ön. Den 9 juni lämnade Göran Sandberg in ett förslag till Norrtälje kommun att man på Gräskö skulle sätta upp brandposter längs med de vattenledningar som går spridda under ön.

En brandpost är en vattenkälla med garanterat tryck och flöde som används vid brandsläckning.

– Vi vände oss till Norrtälje kommun för att höra om deras intresse av uppgraderad brandsäkerhet på Gräskö, säger Göran Sandberg.

Dagens alternativ på ön är en portabel pumpvagn samt sjöräddningssällskapets båt i Räfsnäs som kan rycka ut vid larm. Göran förklara att tiden från larm till att man är på plats är avgörande för hur elden utvecklar sig. Utplacerade brandposter på Gräskö skulle minska den tiden, menar han.

– Vi ser positivt på engagemanget, men menar samtidigt att man har en relativt god skyddsnivå på Gräskö, säger räddningschefen Magnus Wallin.

– Jag tycker brandposter på Gräskö hade kunnat ses som ett pilotexempel på vad man kan göra för att öka brandsäkerheten, ger Gräskö-bon Göran Sandberg som svar.

Ur ett brandskyddsperspektiv är det viktigaste det som individen själv kan göra i sitt hem. Därför åker räddningstjänsten ut till skärgårdsöarna en gång per år för att ge utbildning och information om brandsäkerhet. Brandvarnare, brandsläckare, brandfilt med mera, är essentiella komponenter för att hålla olyckan borta. Dessutom finns sex brandbodar utplacerade på sex öar i skärgården, en av dem är Gräskö. Bodarna innehåller material och utrustning för att släcka bränder, allt skänkt av räddningstjänsten.

Göran Sandberg skulle vilja se ett samarbete mellan de lokala föreningarna på Gräskö och kommunen. Idag ligger stora mängder nedfallen skog och ris ute på ön, påföljden efter stormen Alfrida.

– Skulle riset ta eld på ön så är det inte roligt längre. Vi kommer gå vidare i vilket fall, men i vilken form får vi se, säger han.

De så kallade brandbodarna finns på; Arholma, Tjockö, Gräskö, Hömarsö, Söderöra och Löparö.

Dessa dagar kommer Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet till din ö:

20/7 – Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga

21/7 – Arholma, Eknö, Fejan och Sundskär

25/7 – Högmarsö, Sundholmen, Fårgångsö och Löparö

26/7 – Marö, Gräskö, Vidinge och Tyvö

Källa: Räddningstjänsten Norrtälje kommun