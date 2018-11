Huset på Skonertvägen 11 i Norrtälje sålt igen – andra gången på kort tid

Gunnel Maria Aasa, 65, och Per Göran Liedstrand, 66, är nya ägare till fastigheten på Skonertvägen 11 i Norrtälje. Försäljningen blev klar i oktober 2018 och priset på huset landade på 2 300 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i maj i år för 1 550 000 kronor. Sedan dess har det anslutits kommunalt vatten och avlopp till fastigheten. Huset har en boyta på 55 kvadratmeter.

Bara några hundra meter bort såldes i november förra året ett annat hus, på Briggvägen 21. Priset blev där 1 790 000 kronor, för det 68 kvadratmeter stora huset.